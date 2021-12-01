В Салехарде неизвестный вандал разгромил теплую остановку и оставил в ней пакет с фекалиями

Фото: паблик "Подслушано в Салехарде"

В Салехарде неизвестный вандал разгромил теплую остановку по ул. Чубынина. Более того, хулиган решил проявить «изобретательность» и оставил в углу павильона пакет с фекалиями. Пост об этом появился в одном из городских пабликов, наделов немало шума.

- Остановка по ул. Чубынина возле Магнита. Когда уже начнутся показательные суды над любителями вандализма? - написал анонимный автор, приложив пару снимков.

На фото отчетливо видна огромная трещина, пробежавшая по стеклянной стене павильона, а в углу лежат те самые фекалии, заботливо сложенные на целлофановый пакет. Принадлежат они хулигану или кому-то другому - остается лишь догадываться.

Фото: паблик "Подслушано в Салехарде"

В комментариях салехардцы единогласно осудили вандала. По мнению людей, его надо обязательно отыскать и заставить отремонтировать остановку за свой счет.

Тем временем в городской администрации уже сообщили, что ситуация взята под контроль, написано заявление в полицию. Сейчас правоохранители устанавливают лиц, которые могут быть причастны к данному происшествию.