В Ноябрьске любители спиртного уже облюбовали новую теплую остановку

Фото: личная страница Алексея Романова в соцсети

Не прошло и суток, а новую теплую остановку в Ноябрьске уже облюбовали любители спиртного. Информация об этом появилась в городском паблике в ночь на 29 ноября.

- Любители горячительных напитков тоже оценили городские теплые остановки, - написал анонимный пользователь.

В подтверждение своих он приложил фото, на котором видно мужчину, заснувшего прямо на скамейке павильона. Судя по всему, горожан изрядно принял на грудь и решил заночевать прямо в остановке, оказавшейся на его пути.

Фото: паблик "Происшествия Ноябрьск"

Кстати, мнения горожан по данному инциденту разделились. Часть ноябрян возмутило такое поведением мужчины, поскольку остановка предназначена для ожидания общественного транспорта, а не ночевок. Другие же северяне считают, что такие люди могут замерзнуть зимой, оставшись на улице, поэтому стоит проявить понимание и не выгонять их из павильона.

Также ноябряне предположили, что было бы неплохо создать в городе приют для людей, не имеющих своего жилья. Появление такого заведения позволило бы многим нуждающимся обрести крышу на головой и улучшить свою жизнь.