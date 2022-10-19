Фото: паблик "Лабытнанги Info"

За ночь вандалы разгромили в Лабытнанги две теплые остановки. Соответствующие фото горожане опубликовали в соцсетях, сопроводив комментариями.

- Очередное «бережное» отношение к городскому имуществу, которое делается для нашего комфорта. Выбито стекло на теплой автобусной остановке (где раньше был магазин Изумруд) и видно, что сидели на лавках с ногами. Свинское отношение не перестает удивлять, - рассказал один из жителей.

На снимках действительно видно разбитое стекло и грязь на лавочках - вандалы «потрудились» на славу.

Однако, разрушая павильоны, хулиганы напрочь забыли об установленных в них камерах видеонаблюдения. Благодаря записи найти и распознать злоумышленников не составит труда.

- Информация передана в подрядную организацию. Видео с камер направлено ответственной организации, ведется поиск нарушителей, - сообщили в городском УЖКХ.

Кстати, довольно часто портят павильоны - дети. Не боясь быть наказанными, школьники разрисовывают стены маркерами, мусорят или пытаются что-нибудь отломать. Иногда за подобным занятием застают даже девочек.