«Бедные зверюшки»: в Надыме собаки передушили почти всех белок в городском парке

Фото: группа «Злой и добрый надымчанин». Задушенная белка.

Жители Надыма не на шутку обеспокоены судьбой белок в городском парке. Причина этого - собаки (бездомные и домашние), которые повадились с ними играть. Как правило, подобное заканчивается для грызунов печально - они умирают.

- Каждый день, гуляя по парку, вижу такую горькую действительность: наших белок душат. Предположительно, это делают собаки. Дворник парка плакала и рассказывала мне о ежедневных подобных находках. Псы их не едят, им интересно их поймать и задушить, - поделилась в соцсетях своими переживаниями одна из горожанок.

В комментариях к посту большинство надымчан разделили опасения землячки и рассказали, что лично видели, как псы выслеживают белок, порой, по наущению хозяев.

- Собаки их почти всех передушили, я сам видел. Мало того, что бездомные псы убивают белок, так еще есть дурачки, которые сами своих псов натравливают. Дождутся, что найдется какой-нибудь народный мститель и перетравит этих псин, - рассказал Александр Лиховшин.

Оказалась солидарна с мужчиной и Айгюль Хамитова. По словам девушки, она периодически наблюдает картину, как четвероногие гоняют белок, а хозяева радуется и смотрят на это с улыбкой.

А вот Альбине Ишмуратовой довелось увидеть охоту уже беспризорных собак на белок.

- Тоже заметила, что белки почти исчезли. Видела, как собаки сидят и высматривают их, пыталась отогнать, но они даже не боятся, не уходят, - рассказывает горожанка.

Не довольна обилием бродячих псов и Ольга Зенкевич. Женщина даже обратилась к властям с просьбой решить эту проблему.

- Собаки бездомные весь Надым одолели. Не только людям и детям покоя не дают, теперь еще и за белок взялись. Дорогая администрация, решите ситуацию с бездомными собаками. Или найдется человек, который вынесет эту проблему на первый канал, - сказала северянка.

Единственное, к чему пришли надымчане, обсуждая данную новость - организовать патрули, которые бы следили за тем, чтобы четвероногие не слишком донимали рыжих красавиц.

Кстати, встретить белок можно практически во всех городах Ямала. Грызуны настолько привыкли к людям, что смело берут из их рук еду, проникают в административные здания и носятся там, словно у себя дома. А некоторые, совершенно отчаянные, срывают интервью телевизионщикам (да, было даже такое)!