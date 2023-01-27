В Лабытнанги жилые дома обрастают фекальными сталактитами

Фото: соцсети. Дом №39 по ул. Автострадная

Жители Ямала продолжают жаловаться на проблемы с канализацией. Так, несколько дней назад салехарды массово негодовали из-за протекших септиков. Как итог - территория возле домов превратилась в зловонный каток, а в некоторых случаях фекальные стоки и вовсе текли под деревянные здания.

А теперь очередь дошла и до лабытнангев, его жители также недовольны проблемами с канализацией. С приходом зимы в некоторых домах появились так называемые фекальные сталактиты - застывшие стоки из трубы.

- Вот такие фекальные сталактиты образовались по ул. Автострадная, д. 39. Подавали заявку в управляющую компанию четыре дня назад, так никто и не приехал. В подъезде стоит вонь от канализации, - рассказала Ксения Иванова.

В качестве доказательств северянка опубликовала фото, на которых видны ледяные глыбы и сосульки коричневого цвета, действительно походившие на пещерные образования.

Фото: соцсети. Дом №39 по ул. Автострадная

Фото: соцсети. Дом №39 по ул. Автострадная

Спустя время горожане начали оставлять под постом комментарии с адресами, где внутридомовое «убранство» выглядит практически также: ул. Первомайская, д. 61А, ул. Магистральная, д. 35А, ул. Восточная, д. 16.

Позже на пост обратили внимание представители регионального департамента Госжилнадзора. Они сообщили, что связались с «управляшкой», там им сообщили, что на объект выехала бригада для устранения протечки, работы планируется завершить до конца дня.

Что касается остальных домов, то в большинстве из них работы еще предстоит провести.

Фото: соцсети. Дом №35А по ул. Магистральная

Фото: соцсети. Дом №35А по ул. Магистральная

Как рассказали в городской администрации, все происходящее - халатность управляющих компаний.

- В 2022 году сектор муниципального жилищного контроля провел итоговые мероприятия в многоквартирных домах, расположенных по ул. Первомайская, д. 61А, ул. Магистральная, д. 35А, ул. Восточная, д. 16, ул. Автострадная, д. 39. Управляющим компаниям были объявлены Предостережения, согласно которым они обязаны принять меры по надлежащему содержанию общего имущества зданий, - прокомментировали в мэрии.

Также власти сообщили, что УК «Комфортный дом», отвечающая за дом № 35а по ул. Магистральная, выдано обязательное к исполнению Предписание. А по остальным домам готовятся документы - согласовывается внеплановая выездная проверка с органами прокуратуры.

Кстати, ведомство уже не раз обращало внимание на данную «управляшку». Ранее надзорный орган уже наказывал ее за ненадлежащее содержание домов и плохую очистку кровли от снега.

При обнаружении протечек власти советуют жильцам обращаться в УК и требовать проведения работ. Если организация бездействует, то необходимо сообщить об этом в региональный департамент Госжилнадзора, который примет соответствующие меры.