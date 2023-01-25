«Почему мы должны этим дышать?»: в Салехарде деревянные дома тонут в канализационных стоках

Фото: соцсети. Дом №6 по ул. Чапаева.

Ямальские власти с завидным постоянством отчитываются о строительстве новых домов. Например, только за первые две недели январе в округе ввели в эксплуатацию десять многоквартирников, большинство из которых предназначены для переселенцев из ветхого жилья.

Но, как правило, на словах все намного красивее, чем на деле. И пока мэрии вещают о возведении целых микрорайонов, некоторые северяне вынуждены жить в окружении протекающих септиков и невыносимого запаха.

Одними из многих, кто очутился в подобной ситуации, оказались жильцы дома №6 по ул. Чапаева в Салехарде.

- Сколько уже это может продолжаться? Я понимаю, что дом аварийный, но это же конкретный писец! В том году текло все во двор, в этом году течет за домом. В подъезде стоит вонь, под домом слышно, что льется. Оставили заявку в УК «Возрождение», но никто не едет. Это же аварийная ситуация! Почему мы должны этим дышать? - возмущается горожанин.

В качестве доказательств автор поста прикрепил несколько фото, на которых видны застывшие канализационные стоки.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Спустя время салехардцы начали оставлять под постом комментарии с адресами домов, где происходит тоже самое: ул. Титова, д. 16, ул. Ямальская, д. 1а, ул. Игарская, д. 54 и ул. Игарская, д. 56.

Что касается двух последних домов, то, как сообщает городская администрация, они находятся на непосредственном управлении, но для содержания общего имущества жильцы заключили договор с ООО «Стройжилсервис». Согласно ему, УК осуществляет чистку и вывоз снега с придомовой территории дома один раз за зиму.

Фото: Каляка Жилин

Исходя из вышесказанного, состояние дворов вполне объяснима - управляющая организация не исправляет ситуацию, потому что по договору она просто не обязана этого делать.

Что же касается УК «Возрождение», то тут все по другому. На звонок корреспондента «Комсомольской правда - Ямал» в организации ответили, что заявка от жильцов поступила минувшим вечером, 24 января, и передана для отработки в аварийную службу.

- Информации от мастера пока не поступало. Заявка будет продублирована, - прокомментировал специалист.

Кстати, не так давно салехардцы уже жаловались на бездействие данной УК. В декабре прошлого года жильцы дома №28 по ул. Чкалова три дня ждали ремонтную бригаду, которая устранит протечку канализации.

Что касается многочисленных протечек, при их обнаружении власти советуют жильцам обращаться в УК и требовать проведения работ. Если организация бездействует, то необходимо сообщить об этом в региональный департамент Госжилнадзора, который примет соответствующие меры.