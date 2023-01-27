В Лабытнанги скандальная УК «Комфортный дом» вновь попала в поле зрения прокуратуры

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Прокуратура Лабытнанги вновь взялась за скандальную УК «Комфортный дом». Ранее ведомство уже наказывало «управляшку» за ненадлежащее содержание домов и плохую очистку кровли от снега. Кстати, однажды это привело к тому, что глыба льда рухнула на припаркованный вблизи дома автомобиль, тогда УК пришлось выплатить ее владельцу 150 тысяч рублей.

А теперь надзорное ведомство привлекло организацию за ненадлежащее содержание общего имущества в доме №11 по улице Поисковая.

- В частности, допущены повреждения биологического характера деревянного фундамента, обшивки технического подполья, покрытия и отделки пола, наружных и внутренних стен, крыши дома, выявлены локальные разрушения окрасочного слоя и истирания пола в местах общего пользования, а также утечка системы канализации в подполье, - прокомментировали в пресс-службе городской прокуратуры.

В итоге ведомство возбудило в отношении руководителя УК административное дело по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской детальности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований). А затем суд признал его виновным и приговорил к штрафу в 25 тысяч рублей.

Фактическое устранение выявленных нарушений контролируется прокуратурой.