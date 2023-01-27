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НовостиОбщество27 января 2023 5:08

В Лабытнанги скандальная УК «Комфортный дом» вновь попала в поле зрения прокуратуры

Суд признал организацию виновной в ненадлежащем содержании общего имущества дома
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Прокуратура Лабытнанги вновь взялась за скандальную УК «Комфортный дом». Ранее ведомство уже наказывало «управляшку» за ненадлежащее содержание домов и плохую очистку кровли от снега. Кстати, однажды это привело к тому, что глыба льда рухнула на припаркованный вблизи дома автомобиль, тогда УК пришлось выплатить ее владельцу 150 тысяч рублей.

А теперь надзорное ведомство привлекло организацию за ненадлежащее содержание общего имущества в доме №11 по улице Поисковая.

- В частности, допущены повреждения биологического характера деревянного фундамента, обшивки технического подполья, покрытия и отделки пола, наружных и внутренних стен, крыши дома, выявлены локальные разрушения окрасочного слоя и истирания пола в местах общего пользования, а также утечка системы канализации в подполье, - прокомментировали в пресс-службе городской прокуратуры.

В итоге ведомство возбудило в отношении руководителя УК административное дело по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской детальности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований). А затем суд признал его виновным и приговорил к штрафу в 25 тысяч рублей.

Фактическое устранение выявленных нарушений контролируется прокуратурой.