В Лабытнанги наказали управляющую компанию, которая не убирала снег Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Лабытнанги добилась наказания для управляющий компании ООО «Комфортный дом».

- Было установлено, что УК не исполняла должным образом обязанности по очистке кровли многоквартирных домов и придомовых территорий от снега. В результате его схода с крыши был поврежден автомобиль, - рассказали в ведомстве.

В связи с этим прокуратура возбудила в отношении управляющей организации и ее руководителя административные дела по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).

В итоге суд назначил виновным штрафы на общую сумму 150 тысяч рублей.