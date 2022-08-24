Рыжая лисица прогулялась по центру Салехарда и соорудила тайник с едой

Фото: скриншот из видео. Лиса в Салехарде.

Ямальская служба ветеринарии поделилась в своих соцсетях забавным видео, главным героем которого оказалась рыжая лисица, разгуливающая в центре Салехарда. Заснять пушистую красавицу удалось местным жителям, которые и прислали ролик представителям ведомства.

«Прислали видео: Лиса Патрикеевна разгуливает в центре Салехарда на улице Арктическая. Сначала она просто приблизилась к людям, а потом начала шипеть и проявлять агрессию», говорится в официальном телеграм-канале департамента.

На записи видно, как зверь методично обнюхивает землю, словно учуяв какую-то еду. И вот, спустя мгновение, действительно находит кусочек чего-то съедобного. Опасаясь, как бы лакомство не украли, лисица относит его в сторону и усердно закапывает под землю, оставляя про запас. Закончив работу, она устремляет взгляд на человека с телефоном, после чего видео обрывается.

Кстати, лисы, забредающие в города, - не такая уж и редкость для северных широт. Например, в Муравленко упитанная хищница бесстрашно разгуливала по городскому двору, позируя прохожим. В Ноябрьске рыжая плутовка едва не украла у мужчины видеокамеру, лежащую на снегу. Северянин специально выпустил гаджет из рук, чтобы запечатлеть визит хищника на территорию. А минувшей зимой одному из вахтовику удалось накормить голодного лисенка копченой колбасой. Малыш уплетал угощение за обе щеки и убежал с полным животом.

Однако жителям следует помнить, что лиса - это дикое животное. Если оно заходит в город и представляет опасность для людей, то необходимо срочно звонить в ЕДДС по номеру 112.