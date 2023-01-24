С начала января на Ямале ввели в эксплуатацию еще десять многоквартирных домов

Фото: пресс-служба губернатора

На Ямале продолжается активное строительство нового жилья. Как сообщили в пресс-службе губернатора, только за первые две рабочие недели 2023 года в регионе ввели десять новых многоквартирных домов.

Так, сразу три дома появились в Ноябрьске, а в Новом Уренгое возвели четыре высотки арендного жилья. Еще по одному дому построили в Муравленко, Лабытнанги и поселке Тазовский.

На данный момент, с учетом индивидуального строительства, на Ямале возводится более 800 тысяч квадратных метров жилья.

- Основной объем новых квартир - для расселения аварийного жилфонда. Также в микрорайоне Славянский Нового Уренгоя сдано первое в округе арендное жилье, - рассказал первый заместитель директора департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Тимофей Савиных.

Работы в микрорайоне Славянский завершились в конце 2022 года. По мере оформления документов новостройки постепенно вводят в эксплуатацию. В ближайшие дни ожидается ввод еще шести домов, квартиры планируется предоставить жителям авариек, а также желающим переехать из расселяемого Газ-Сале.

В Тазовском жилье возвели на улице Маргулова, в Лабытнанги новый дом сдан на улице Октябрьская, в Ноябрьске дома сданы в микрорайонах А и Г, а в Муравленко - на улице Энтузиастов.