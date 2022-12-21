«Приехали, посмотрели и уехали»: в Салехарде жильцы дома на улице Чкалова три дня ждут ремонтную бригаду, которая устранит протечку канализации

Протечка трубы

В Салехарде жильцы дома №28 по улице Чкалова уже три дня сидят без воды. А причина этого - утечка канализации в одной из квартир, произошедшая 19 декабря. По словам людей, в тот же день на место происшествия приехали сотрудники УК - перекрыли воду и с тех пор их никто не видел.

- Вызывали УК «Возрождение», приехали 19 декабря, посмотрели и уехали. Полподъезда перекрыто, обещали отправить сантехников, но до сих пор никого нет. Может, опять группа поможет, чтобы УК начала работать, - написала в соцсетях одна из жительниц дома.

В качестве доказательств женщина прикрепила к посту короткий ролик, на котором отчетливо видны стекающая сверху вода и мокрые стены.

Спустя небольшое время желание северянки сбылось. На ее пост отреагировал никто иной, как сам директор управляющей компании Дмитрий М. Мужчина завил, что никаких заявок в аварийную службу от жильцов не поступало, а жалоба - обычный фейк, чтобы опорочить его УК.

- Кто-то из знакомых попросил организовать новогодний слив с комментариями? В аварийке от вас заявок не видно! - сообщил управленец.

Возмущенные таким высказыванием, домочадцы напомнили директору, что не только звонили, но и писали заявление, причем, он сам был тому свидетелем.

- А вы позвоните на номер 8 800 302 20 80 и узнайте, сколько вчера было звонков от нашего дома. Заявление лично было написано, при вас, - говорит Ирина Г.

Фото: Ирина Грунцевич

После этого директор вновь напомнил, что заявка в аварийную службу не поступала, но уточнил, что над решением проблемы уже работают.

- Ваша проблема давно в работе. Вы не видите все детали, для вас это лишь приехали-уехали. Про работу не вам говорить, никто не сидит, - сказал Дмитрий.

То, что проблема решается, жильцам сообщили и в городской администрации. Как отметил ее представитель, ссылая на информацию, полученную от УК, необходимые работы уже ведутся, а для того, чтобы попасть в квартиру, был вызван участковый.

Однако, как утверждают жильцы, заявление мэрии - ложь. Ни участкового, ни ремонтной бригады так и не было.

- Вранье! Хозяин квартиры №13, где и происходит утечка канализации, специально отпросился с работы и ждет вас дома. Там же находятся ключи от моей квартиры, так что доступ есть. Ваших работников и вас там не было, тем более участкового. Так что вы зря пытаетесь оправдать свою укашку - сообщила разгневанная Алина Д.

После этого власти почистили свой комментарий, оставив только информацию о том, что жильцы, при желании, сами могут сменить управляющую компанию.

ДОПОЛНЕНО

На данный момент ремонтная бригада все же приехала, о чем отчитались в мэрии, а затем и подтвердили жильцы дома.

- Наши специалисты совместно с УК «Возрождение» и собственником квартиры №14 произвели осмотр - в ней выявили протечку. Собственник обещал сегодня устранить протечку. Также с заявителем связались, ситуацию объяснили, - оставил комментарий представитель мэрии.