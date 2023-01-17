За два года более шести тысяч ямальских семей переедут из аварийных домов в новостройки

Фото: Дмитрий Артюхов, соцсети

Губернатор Дмитрий Артюхов рассказал, как продвигается расселение миллиона квадратных метров аварийного жилья. Напоминаем, что озвучил данный план глава региона в 2019 году на заседании Совета глав муниципальных образований.

- Не сбавляя темпов, движемся к нашей цели по расселению миллиона аварийных квадратов, выполнили ее уже наполовину. Больше тридцати тысяч ямальцев переехали в комфортные квартиры. По всему округу строим рекордное количество многоквартирных домов и целые микрорайоны. Уже на подходе «Славянский» в Новом Уренгое, следом - «Обдорский» в Салехарде, «Южный» в Тарко-Сале и «Солнечный» в Тазовском, - сказал губернатор.

Только за прошлый год из аварийных домов расселили 2 800 семей, большинство из них уже отметили праздники в новых квартирах. А в этом и следующем годах новоселье отметят еще 6 500 семей.

- Выполняем поручение президента - не просто расселять старые и строить новые дома, а создавать вокруг всю инфраструктуру, необходимую для жизни. Мы строим для северян новый уровень комфорта, - подчеркнул Дмитрий Артюхов.