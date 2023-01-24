«По секрету всему свету» на Ямале: Ольга Кузьмина побывала в гостях у потомственного оленевода и наелась сырого мяса

Ольга Кузьмина и Виктор Окотэтто

Несколько месяцев назад в Салехарде прошли съемки известной передачи «По секрету всему свету», выходящей на канале «Россия 1». Тогда телеведущая и актриса Ольга Кузьмина провела в северном регионе целых семь дней. За это время она и ее сьемочная группа прошли церемонию пересечения Полярного круга, побывали в Обдорском остроге, МВК им. И. С. Шемановского и на рынке «Дары Ямала».

Также гости посетили ресторан «Охота», где Ольга приготовила общее блюдо с Максимом Цыгановым - лучшим шеф-поваром Ямала.

А еще группа заглянула на легендарное рыбоперерабатывающее предприятии региона - ООО «Салехардский комбинат», которое, кстати, получило «золото» в престижном международном конкурсе «Гарантия качества-2022».

Все это вошло в первый выпуск, который вышел в эфир в середине декабря.

А в минувшие выходные на телеканале показали вторую часть передачи, посвященную жизни тундровиков. Приехав в предгорья Полярного Урала Ольга Кузьмина познакомилась с потомственным оленеводом Виктором Окотэтто, который во всех красках рассказал звездной гостье о культуре и традиции ненцев.

Кстати, согласно официальным данным, на Ямале проживаю более 45 тысяч представителей КМНС - ненцы, ханты и селькупы.

Чтобы добраться до жилища кочевников, девушке пришлось проехаться на воздушной подушке через Обь и прокатиться на вездеходе.

- Наша задача - найти стоянку оленеводов. Дело это вовсе непростое, ведь они не задерживаются по долгу на одном месте, а их маршрут всегда непредсказуем, - рассказала ведущая телезрителям.

Добравшись до нужного места, Ольга встретилась с Виктором Окотэтто - оленеводом, каслающим уже много лет. Видя, что звездная гостья не привычна к ямальским морозам, тундровик посадил ее в сани и повез к месту своей стоянки.

Труд оленевода

По дороге мужчина рассказал, что на одном месте стадо проводит максимум двенадцать дней, а затем оно отправляется в новый путь. Здорово в этом деле помогают четвероногие друзья человека.

- Оленевод без собаки - не оленевод. У нас чисто оленегонные лайки, другая порода так не может гонять стадо, - признается Виктор.

Также он рассказал, что на один чум может приходиться 300 или 400 оленей. Этого вполне хватает, чтобы одеться и прокормить семью.

Об устройстве чума и женских обязанностях коренных тундровичек звездной гостье рассказала Людмила Окотэтто.

Встреча с хозяйкой чума

По словам 34-летней северянки, хозяйка чума должна готовить еду, шить одежду и сохранять тепло очага. Всех этих дел достаточно, чтобы быть занятой целый день. Кстати, зимой женщина встает в 5:00, чтобы затопить печь и успеть нагреть жилище до пробуждения мужа и детей.

Разумеется, не обошлось и без традиционного застолья. Семья тундровиков угостила ведущую вкусным пловом и строганиной из оленины. Интересно то, что возвращаясь с мороза, оленеводы предпочитают съесть сначала холодное мясо, а уже потом пьют горячий чай - это лучший способ согреться.

Вкусный обед

Под конец Людмила поделилась с ведущей своим способом воспитания подрастающего поколения. Как оказалось, юные тундровики воспитываются примером. Глядя на то, как трудятся мать с отцом, дети подражают им и постепенно начинают заниматься хозяйством.

Сейчас у женщины пятеро детей. Вместе с родителями в чуме живет только маленькая Татьяна, а старшие учатся в интернате. С наступлением летних каникул они возвращаются в стойбище, где находятся до начала нового учебного года.

- Ямал - это конец земли и начало абсолютно другой жизни. Здесь природа хоть и сурова, но человек ее ни капельки не боится. Здесь прислушиваются к потребностям животных и воспитывают детей собственным примером. Здесь начинаешь по настоящему ценить тепло и домашний уют, - подвела итог поездки Ольга Кузьмина.