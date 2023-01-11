«Состояние только ухудшалось»: в Лабытнанги врач городской больницы едва не угробила ребенка, поставив неверный диагноз

Фото: администрация Лабытнанги

Больница Лабытнанги вновь оказалась замешана в скандале, а точнее, ее врач - Муцольгова Э.А. По словам горожанки Екатерины Барановой, в течение недели медик так и не смогла поставить правильный диагноз ее дочери, из-за чего состояние девочки начало ухудшаться.

- Хочу предостеречь жителей нашего города от действий Муцольговой Эльвиры Абуевны. 20 декабря 2022 года мой ребенок поступил в инфекционное отделение больницы с жалобой на высокую температуру. После практически недели нашего там нахождения врач так и не поставила верный диагноз. Каждый день он был новый, и, соответственно, каждый день назначалось новое лечение. В итоге состояние ребенка только ухудшалось, температура была 38-39,5, на данный момент она держалась уже две недели. Никаких действий по уточнению диагноза врачом не предпринималось, - рассказала обеспокоенная мать.

К счастью, эта история все же закончилась хорошо. Как признается Екатерина, благодарить за это надо Ольгу Нуралиеву. Именно она поставила малышке правильный диагноз, после которого она пошла на поправку.

- Только благодаря дежурному врачу Ольге Александровне нам был поставлен правильный диагноз. И это на шестой день нахождения в больнице, - отметила северянка.

Сейчас молодая мама намерена добиться наказания для нерадивого медика. Она уже подала жалобу в департамент здравоохранения и главврачу Ирине Жежель.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в медучреждении, сейчас по данному факту проводится проверка. В случае выявлены нарушения оказания медпомощи будут приняты соответствующие меры.

Кстати, ребенок Надежды - не единственный, кто пострадал он некомпетентности врачей инфекционного отделения. По словам Натальи Мурзафаровы, ее ребенку тоже не смогли поставить правильный диагноз, пока за дело не взялась Ольга Нуралиева.

- Мы тоже там лежали. Сначала лечили от бронхита, а на третий день у нас обнаружили по анализам свиной грипп, прописали ребенку ингаляции. Но все врачи, которые его слушали, говорили, что легкие чистые, а от ингаляции ребенок стал задыхаться, ночью кашель был настолько сильный, что все медсестра бегали, проверяли. Утром со скандалом поехали в приемник и снова наш волшебный врач Ольга Нуралиева прописала ребенку все нужные лекарства. На следующий день мы выписались подальше от инфекционного отделения, - заключила горожанка.

Кроме того, в июле прошлого года бригада врачей не смогла разглядеть игрушку в носу ребенка. Осмотрев мальчика и не обнаружив инородного предмета, медики решили отправить его домой, невзирая на отек и возможные риски. Помощь пришла на следующий день в лице оториноларинголога из детской поликлиники, к которому обратилась обеспокоенная женщина. Как итог - он сразу же достал из носа злополучную пищалку от игрушки.

К слову, взрослые пациенты тоже страдают от неумелых специалистов. Так, врач УЗИ отправила домой беременную пациентку, которая затем едва не погибла от внутреннего кровотечения. Девушка приехала в больницу с жуткой болью в животе, а после исследования стало известно, что у нее внематочная беременность. Далее медик отправила горожанку восвояси, сказав, чтобы утром она ехала в Салехард, но за это время у женщины произошел разрыв маточной трубы.

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