В Лабытнанги бригада врачей не смогла разглядеть игрушку в носу ребенка

Фото: Лабытнангская городская больница

Что самое страшное для любой матери внезапно заболевшего малыша? Ответ прост: не суметь помочь ему. К сожалению, в большинстве случаев все складывается именно так, ведь мама - не профессиональный врач и не всегда может понять, что же случилось с ее чадом. В поиске ответа она начинает бросаться за помощью к специалистам, надеясь на их поддержку и профессионализм.

Именно в такую ситуацию попала жительница Лабытнанги Мария Солохина. Свою историю, в которой страх перемешивается с отчаянием, девушка опубликовала в популярном городском паблике, и, надо сказать, она вызвала большой ажиотаж среди остальных жителей.

- Когда я вчера (19 июля - прим. ред.) ехала домой в такси вместе с сыном, он начал неожиданно чихать, а потом резко пошла кровь из носа. Испугавшись, я начала спрашивать у сына, что же он такое сделал, раз побежала кровь, и получила ответ - засунул игрушку (деталь от резиновой пищалки). Сначала я подумала, что вытащу ее сама, но когда ничего не вышло, то попросила таксиста развернуться и поехать в приемный покой, - начала свой рассказ молодая мать.

А дальше произошло самое интересное. Дежурный врач, осмотревший ребенка, не увидел никакого инородного предмета, однако, желая подстраховаться, отправил мальчика делать рентген, но и на снимке доктор не смог ничего разглядеть.

- Далее вызвали педиатра, а затем подошли и остальные врачи. Все они начали осматривать моего сына и по итогу сошлись во мнении, что никакой игрушки в носу нет. Так мы и уехали домой, - продолжает рассказывать Мария.

По словам северянки, в общей сложности она пробыла в больнице с ребенком не менее трех часов - с 23:30 до 03:00, но никакого внятного ответа о состоянии сына так и не получила.

- На следующий день мне позвонили и попросили приехать в детскую поликлинику на осмотр к оториноларингологу. Как итог - он сразу же достал из носа злополучную пищалку от игрушки. Я очень благодарна ему за это, - подытожила девушка.

За разъяснением данной ситуации «Комсомольская правда - Ямал» обратилась в региональный департамент здравоохранения и получила следующий ответ:

- При обращении в приемное отделение ребенка осмотрел дежурный врач. Заметив возникшую отечность, он принял решение провести рентгеновское исследование, но, к сожалению, при данном виде обследования пластмассовые предметы не видны. В связи с этим доктор порекомендовал посетить узкого специалиста - врача-оториноларинголога. На приеме у последнего предмет был изъят из носовой полости, - прокомментировали в ведомстве.

Также в депздраве сообщили, что в Лабытнангской ГБ нет дежурного ЛОРа, именно поэтому мальчику не смогли оказать необходимую помощь.

Однако все вышеперечисленное не снимает вопроса о профессионализме врачей. Медики прекрасно видели, что у ребенка опух нос и ему больно, но все равно отправили его домой, не задумываясь о последствиях. А если бы он задохнулся? Кто бы тогда отвечал за это перед судом? Как бы вся эта бригада врачей смотрела в глаза родителям погибшего малыша?

К счастью, в случае с мальчиком все обошлось, чего нельзя сказать о мужчине, который умер прямо в коридоре больницы. Пожилой горожанин пришел в поликлинику для прохождения медосмотра, но в какой-то момент ему стало плохо, и он оказался на полу. В течение 20 минут персонал пытался реанимировать пациента, но безуспешно.

Был и еще один неприятный случай, который, к счастью, не закончился трагедией. Местная врач отправила домой беременную пациентку, которая затем едва не погибла от внутреннего кровотечения. Девушка приехала в больницу с жуткой болью в животе, а после УЗИ стало известно, что у нее внематочная беременность. Далее медик отправила горожанку домой, сказав, чтобы утром она ехала в Салехард, но за это время у женщины произошел разрыв маточной трубы.

Далее хочется упомянуть об еще одном примечательном случае. Городские врачи нашли у женщины надпочечник, удаленный девять лет назад. Но когда пациентка возмутилась, сказав, что такого не может быть, ей объяснили, что орган попросту вырос заново, ведь прошло уже столько времени.

А еще так называемые специалисты могут запросто не явиться на прием или заставить ждать пациентов пять часов, отказать в помощи ребенку после сотрясения мозга и не отправить «скорую» к больному с температурой 39.

Вот такая получается бесплатная медицина. Но лабытнангцам некуда деваться, поэтому они вынуждены вновь и вновь обращаться за помощью к местным докторам, обивая пороги в надежде получить внятное лечение и хоть немного поправить здоровье.