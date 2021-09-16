В Лабытнанги беременная пациентка едва не умерла из-за внутреннего кровотечения

Сейчас пострадавшая собирается писать заявление в прокуратуру Фото: Ольга Крыльцова

В Лабытнанги назревает очередной скандал, связанный с местной больницей. Горожане уже не раз описывали в социальных сетях халатное отношение медиков к пациентам, а теперь этому нашлось еще одно подтверждение. Молодая девушка, не стесняясь эмоций, рассказала в местном паблике, что едва не умерла из-за наплевательского отношения врачей.

По словам горожанки, она была беременна и пришла на прием к гинекологу из-за сильных болей внизу животе. После УЗИ медик сообщила, что у женщины - внематочная беременность, поэтому ей необходимо ехать в больницу Салехарда. Однако ждать ее там будут лишь на следующий день к 8:00.

- Я ей говорю, что не смогу терпеть эту боль до завтра, она адская. В итоге врач-гинеколог посмотрела и сказала, что ничего страшного нет, можно подождать. Когда я пришла домой, то поняла, что не могу сидеть, лежать - болит все. Вызвала скорую, объяснила свою ситуацию, но медики сказали, что ничем не могут помочь, поскольку животы не обезболивают, и уехали. Тогда я решилась и позвонила в Салехард, рассказала им, что со мной и какой диагноз. В больнице ответили, что примут с острой болью, тогда я быстро собралась и приехала своим ходом, - пишет горожанка.

Далее девушка рассказала, что ей сделали УЗИ, а затем экстренно отправили на операцию. Оказалось, что у горожанки произошел разрыв маточной трубы, из-за чего кровь попала в живот. Если бы н своевременное вмешательство медиков, северянка бы просто умерла.

- С этим диагнозом вы должны были немедленно отправить меня на «скорой» в Салехард, а не отпускать домой. Но я это так не оставлю, а пойду в прокуратуру, - обратилась девушка к руководству медучреждения.

В комментариях к посту жители выразили сочувствие пострадавшей девушке, а также сообщили, что сами сталкивались с равнодушием врачей.

- Ничего меня в этой истории не удивляет! Мне гинеколог такой диагноз поставила, без единого комплексного обследования. И ничего не сказала! А когда я увидела его на бумаге, то весьма удивилась, - рассказала Мария.

- Ни капли не удивлена, в нашей больнице всем плевать, доктора абсолютно не компетентны, по крайней мере 90 процентов из них, туда только умирать, - рассказала Елена.

- У меня просто в голове не укладывается, девушка пришла с острой болью, а ей говорят: иди домой, до завтра ничего с тобой не случится, - пишет Валентина.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в медицинском учреждении, по факту случившегося будет проведено служебное расследование. Для этого пациентке необходимо прийти на личный прием к главному врачу. Конфиденциальность при этом гарантируется.

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