«Сколько еще я буду мучиться?»: молодая ноябрянка со смещением позвонков третьей степени не может дождаться госпитализации в больницу

Северянка ждет ответа уже три недели Фото: Ольга Крыльцова

Жители Ноябрьска продолжают жаловаться на работу медиков. На прошлой неделе городские соцсети облетел пост пожилой северянки, которая никак не могла дождаться лекарств от коронавируса. А теперь о своей проблеме написала молодая женщина с тяжелым заболеванием.

- Сегодня ровно три недели после того, как была врачебная комиссия. У меня смещение позвоночника в поясничном отделе 3 степени, при 4 степени откажут ноги. Наша ЦГБ отправила документы на консультацию в Тюмень, но результата до сих пор нет, - рассказывает северянка.

По словам женщины, сейчас она испытывает очень сильные боли, из-за чего не может нормально двигаться, при этом врачи в курсе о ее состоянии, но решать проблему не торопятся.

- Неужели нельзя при таком состоянии делать это как-то быстрее, сколько еще я буду мучиться? Почему нельзя дать направление по специальной форме, отправив меня в эту больницу? Вы говорите о каком-то своем регламенте, а мне что делать? Если меня парализует, кто-то за это ответит? - вопрошает ноябрянка.

В комментариях под постом жители посочувствовали землячке, призвав не сдаваться и идти до конца, добиваясь необходимой помощи. Также горожане посоветовали женщине обратиться в региональный департамент здравоохранения, сославшись на то, что в ведомстве оперативней решат ее проблему.

В скором времени на сообщение ноябрянки отреагировал представитель городской больницы. Он попросил женщину отправить свои контактные данные в личные сообщения на странице медучреждения в соцсети, чтобы прояснить ситуацию.