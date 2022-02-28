«Страшно, правда»: в Лабытнанги бродячая собака напала на беременную женщину

По словам горожан, за прошедшую неделю собаки покусали уже четверых.

Жители Лабытнанги продолжают рассказывать об участившихся случаях нападения собак на людей. По словам горожан, животные не щадят никого, без разбору нападая на взрослых и детей. Так, несколько дней назад разъяренная хаски набросилась на мальчика во дворе дома по ул. Дзержинского. А теперь агрессивное животное (уже другое) напало на беременную женщину.

- Сегодня (26 февраля - прим. ред. ) во дворе дома №54 по ул. Гагарина на меня сзади накинулась собака, укусила несколько раз за ногу. Рада только тому, что сегодня шла без ребенка, хотя каждый день хожу с дочерью. Я в положении, уколы от бешенства ставить нельзя, в больнице сказали только обрабатывать рану, - написала северянка в паблике «Лабытнанги Info».

Также горожанка сообщила, что нападение на нее - не единственный случай. За прошедшую неделю псы покусали уже четырех человек.

- Скажите, пожалуйста, сколько еще люди будут страдать от нападения собак? Когда уже будет решаться этот вопрос? Страшно, правда, - обратилась женщина к администрации.

Долго ждать не пришлось. В этот же день в комментариях под постом отписались представители городского УЖКХ.

- По указанному вами адресу отловлено два особи. Служба отлова продолжит работу в вашем районе, - сообщили в организации.

Фото: городское УЖКХ. Отловленные собаки.

Сами горожане рассказывают, что нападают на людей уже побывавшие в приюте собаки, поскольку у каждой из них в ухо вставлена бирка.

Фото: Наталья Серёжкина. По словам женщины, именно эта собака покусала троих детей.

- Эти собаки работают в команде, нападают сзади! Живут под пожарными гидрантами между Гагарина д. 54 и д. 54в, - написала Наталья С.

Фото: Наталья Серёжкина. Стая собак.

Фото: Наталья Серёжкина. Стая собак.

Кстати, из-за частых случаев нападения в городе активизировались догхантеры. Они травят псов с помощью противотуберкулезного антибиотика, поражающего центральную нервную систему. На данный момент от их рук погибли уже несколько собак.

Стоит отметить, что страдают от хвостатых не только жители центра, но и отдаленных территорий. Например, жители мкр. Обской постоянно сообщают о стае бродячих собак, терроризирующих округу. Животные спокойно разгуливают по улицам и грозно лают на прохожих.