«Не дай бог нападут»: в Лабытнанги стая собак держит в страхе целый микрорайон

Фото: паблик "Лабытнанги Info". Стая собак.

Уже несколько дней от лабытнангцев, проживающих в мкр. Обской, поступают жалобы на огромную стаю собак. По словам людей, псы спокойно разгуливают по улицам, оккупируют детские площадки и грозно лают на прохожих.

- Это мост на станции Обская в сторону школы №5. Собаки громадные, а первоклассники такие маленькие. И когда ходят вот так по одному в школу, то не дай бог нападут, если одна гавкнет то все продолжат, - написала местная жительница, прикрепив в качестве доказательства несколько фото с огромными псами.

Фото: паблик "Лабытнанги Info". Стая собак.

Фото: паблик "Лабытнанги Info". Стая собак.

- Сегодня шла, какая-то маленькая собачка начала лаять, неожиданно выбегает эта стая. Побежали они не в мою сторону, но к пожилой женщине. Маленькая собачка начала на нее лаять, другие тоже хотели, но бабушка достала электрошокер, и они убежали. Прошу, устраните эту проблему, - завершила рассказ северянка.

В комментариях к посту горожане единогласно поддержали землячку в ее недовольстве, а также начали выставлять свои фото с обнаглевшими псами.

- Ст. Обская, детская площадка, агрессивны, - кратко сообщила Александра Е.

Фото: Александра Еремеева.

- Обская, ост. Брусничная. Это не вся стая, штук пять успели через сугроб в кусты перепрыгнуть, - написал Владимир С.

Фото: Владимир Соколов.

А Глеб Ф. просто прислал видео, на котором восемь огромных дворняг несутся мимо гаражей.

В других постах жителя также сообщают об огромной своре собак, терроризирующих округу.

- На ст. Обской, в районе магазина «Заря», бегает стая собак, около 10-12 штук. Как водить ребенка в детский сад? Жена опасается. Сделайте хоть что-нибудь! В конце концов и дети гуляют. Или ждете, пока на ребенка накинется эта стая?- вопрошает Владимир С.

Кстати, по словам жителей, большинство псов из этой стаи разгуливают в ошейниках, а значит находятся на самовыгуле.

- Там почти все кобели с ошейниками, один только с биркой, - сообщила Татьяна Р, прикрепив фото животных.

Фото: Татьяна Рагулина.

Напоминаем, что в январе на Ямале разработали региональный закон об ответственном обращении с домашними животными, сейчас он проходит процедуру согласования. Он предусматривает административную ответственность за самовыгул собаки, а также причинение вреда здоровью граждан и имуществу со стороны животного. То есть, если пес будет отловлен и кого-то покусает, то хозяина ждет наказание.

В администрации Лабытнанги корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» сообщили, что в городе предпринимаются все меры для отлова собак.

- Отлов ведется постоянно, стараемся убрать с улиц как можно больше бездомных животных. В отношении бродячих собак исполняется закон, который не совершенен и не учитывает текущую ситуацию в городах и районах, - добавили в мэрии.

К СВЕДЕНИЮ:

Заявки на отлов принимаются круглосуточно по номеру ЕДДС - звоните на 112. В сообщении необходимо указать, где именно была замечена стая или агрессивная собака.