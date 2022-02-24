«Получила ушибы»: в Губкинском сошедшая с крыши лавина снега сшибла с ног ребенка

Мать девочки разыскивает свидетелей произошедшего Фото: Ольга Крыльцова

Жительница Губкинского Светлана Р. разыскивает свидетелей происшествия с участием ее дочери. По словам женщина, на девочку сошел с нег с крыши дома, из-за чего она была отброшена за пределы тротуара и получила ушибы. Чтобы придать ситуацию огласке, северянка выложила пост в соцсетях, надеясь заручиться поддержкой.

- Сегодня (22 февраля - прим. ред.) между 9:30 и 9:50 сошел снег с крыши. Ребенок - школьница была отброшена массой снега за пределы тротуара, получила ушибы. Кто видел или имеет видеокамеру, которая снимает этот участок местности? - спрашивает женщина.

Также горожанка уточнила, что инцидент произошел возле дома №46 в 12 микрорайоне, где как раз стояли припаркованные машины, в которых, возможно, были включены регистраторы.

Кстати, за уборку крыши этого дома отвечает УК «Уютный город», по вине которой в апреле 2021 года лавина снега едва не придавила 8-летнего мальчика. Паренек едва успел отскочить и чудом не получил повреждений. Тогда дело получило широкую огласку, после чего региональный следком начал проверку. В итоге организация отделалась штрафами в 20 и 100 тысяч рублей (последний был выплачен мальчику в качестве моральной компенсации).

Вот и сейчас следственный комитет начал доследственную проверку.

- Руководитель следственного комитета по Ямало-Ненецкому автономному округу А. Н. Егоров поручил руководителю Пуровского МСО организовать проверку по опубликованной информации. По ее результатам будет принято процессуальное решение, - рассказали ведомстве корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал».

Не заставил долго ждать и ответ от городской администрации. В мэрии сообщили, что ранее в адрес управляющих компаний уже направлялись уведомления о необходимости расчистки крыш от снега.

- Представители администрации проводят рейды по проверке качества уборки территории и наличия снега на крышах жилых домов. По всем выявленным замечаниям направлены письма в надзорные органы для принятия соответствующих мер реагирования, - добавили власти.

Кстати, сами горожане уже не раз жаловались на бездействие УК. По словам людей, заявки выполняются очень долго, а иногда на них попросту не реагируют.

- Тоже вчера сделали заявку, снег прям навис, но никто не чистит, - написала Юлия Н.

- Тротуар чистится, а проезжая часть уже «горбом», стояночные места все завалены, - поделилась Ирина Д.

- У меня заявку приняли 14 января. Сказали, когда по графику дойдет очередь, тогда и почистят двор. В прошлом году очередь дошла в мае! - рассказала Марина Ж.

К СВЕДЕНИЮ

Если управляющая компания не реагирует на заявки и не исполняет свои обязательства, жильцы вправе обратиться в органы государственного жилищного надзора. Оставить обращение можно на официальном сайте ведомства. Также о бездействии УК можно сообщить инспекторам Таркосалинского сектора департамента по номерам: 8 (349-97) 2-48-23, 2-47-86.