Счастливчик!: На Ямале лавина снега с крыши дома сошла на мальчика, он выжил

Фото: скриншот видео с камеры наблюдения

Сегодня, 4 апреля, на Ямале едва ли не случилась страшная трагедия. В одном из дворов микрорайона №14 у второго подъезда многоэтажного дома в Губкинском на голову ребенка сошла "снежная лавина" и буквально накрыла его. Произошедшие зафиксировала камера наружного видеонаблюдения.

Снег, сошедший с крыши многоэтажного дома, чуть не покалечил ребенка. На видеозаписи четко видно, как ничего не подозревавший парнишка проходит около подъезда. Внезапно, на мальчика обрушивается огромное количество снега.

Плотный, слежавшийся снег с легкостью мог нанести вред здоровью даже взрослого человека. При этом, ограждений и других знаков, которые бы предупреждали о падении осадков с крыши на кадрах не видно.

Испытавший шок ребенок сумел быстро подняться и отбежать от дома, где произошло ЧП. По сообщениям паблика "Губкинский - город мечты" сейчас здоровьем пострадавшего мальчика занимаются врачи. Медицинские работники подозревают, что от удара пострадавший мог получить сотрясение мозга.