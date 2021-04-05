«Мальчику повезло, а случаи такие нередки»: СКР Ямала начал проверку факта падения снега на ребенка

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На Ямале получила продолжение история со сходом снега с крыши на ребенка. Накануне, 4 апреля, в одном из дворов Губкинского на 8-летнего мальчика упала глыба снега. К счастью, школьник остался жив. Инцидентом уже заинтересовались в окружном управлении СКР.

- Пуровским межрайонным следственным отделом начата проверка по информации, размещенной в СМИ. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства данного происшествия, - сообщили в управлении Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу. Там добавили, что по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Вместе с тем, жители Губкинского активно обсуждают происшествие. ЧП зафиксировала камера наружного наблюдения, запись попала в социальные сети. На страницах популярных городских пабликов во «ВКонтакте» горожане пишут, что сход снега с крыши в их городе нередкое явление.

- Вчера утром с крыши школы №4 такая глыба упала...Хорошо никто там не проходил. Со страхом прохожу под козырьками. Реально, управляющие компании очень безалаберно и плохо выполняют свою работу, - написала Валерия Савковка.

Инцидент, едва не закончившийся трагедией, прокомментировали и в администрации города. Там подчеркнули, что материалы по факту происшествия будут направлены в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования.

- Завтра будет плановое совещание с руководством управляющих компаний города, где будет предметно рассмотрен этот случай и выработаны экстренные меры по недопущению таких ситуаций, - заверили в мэрии.

Наряду с негативными комментариями в адрес управляющих компаний, жители желают скорейшего выздоровления мальчику. Известно, что ранее врачи подозревали у ребенка сотрясение мозга.

Напомним, инцидент произошел в одном из дворов микрорайона №14. На голову ребенка сошла «лавина» и буквально накрыла его. Плотный, слежавшийся снег с легкостью мог нанести вред здоровью даже взрослого человека. При этом, ограждений и других знаков, которые бы предупреждали о падении осадков с крыши, замечено не было.