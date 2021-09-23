Губкинский суд поставил точку в деле скандальной УК, по вине которой на 8-летнего мальчика сошла лавина снега Фото: Ольга Крыльцова

Губкинский суд поставил точку в деле скандальной УК «Уютный город», по вине которой на 8-летнего мальчика сошла лавина. Напоминаем, что происшествие случилось 4 апреля, вызвав небывалый ажиотаж.

Не остался в стороне и следственный комитет, начавший проверку. Под ее прицел попала техник компании, ответственная за оказание услуг и проведение работ по содержанию общего имущества данного дома. Как выяснилось, работница вовремя не предприняла мер по очистке крыши от наледи и снега, из-за чего скопившаяся масса обрушилась вниз, частично упав на ребенка.

- В ходе предварительного следствия женщина полностью признала свою вину, активно способствуя раскрытию и расследованию преступления, - сообщили в СУ СКР по ЯНАО

В итоге приговором суда виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Кстати, пострадавший мальчик получил от УК компенсацию морально вреда на сумму 100 тысяч рублей.