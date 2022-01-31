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Здоровье31 января 2022 13:02

На Ямале «дистанционку» для школьников продлили до 19 февраля

Разобщение детских коллективов должно снизить рост заболеваемости
Вера Зенина
Вера Зенина
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Решение об этом приняли на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Решение об этом приняли на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Фото: Ольга Крыльцова

Ямальским школьникам продлили «дистанционку». Решение об этом приняли на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом, которое состоялось 31 января.

- Принято решение поддержать предложение Роспотребнадзора и продлить дистанционную учебу для школьников 1-8 классов еще на две недели, то есть до 19 февраля. Параллельно продолжить выдачу продуктовых наборов, - прокомментировали в региональном департаменте здравоохранения.

Также было решено внести изменения в учебу первоклассников. Для них одна из этих двух недель будет каникулярной.

Что касается детских садов, то они также продолжают работу в режиме дежурных групп на аналогичный период.

Таких образом, период разобщения детских коллективов составит месяц, это должно снизить рост заболеваемости в округе. Только за прошедшую неделю, с 24 по 30 января, зафиксировано 7 347 заразившихся коронавирусом. Такое количество инфицированных медики объясняют появлением нового штамма «омикрон», который выявили на Ямале 19 января. Вирус диагностировали у четверых взрослых и двоих детей, приехавших из-за границы.

Напоминаем, что сейчас в регионе временно приостановлена работа кружков, секций и других организаций дополнительного образования, все массовые мероприятия отменены до 15 февраля, а МФЦ работают в режиме заявительного посещения. Все это ограничительные меры, вступившие в силу с 24 января.

Однако есть и хорошие новости. По словам главы окружного депздрава Сергея Новикова, несмотря на рост заболеваемости, снижается количество тяжелых больных и внебольничных пневмоний. При этом сохраняется резерв для наращивания коечного фонда, его задействуют по необходимости.

Тем не менее власти призывают жителей как никогда строго соблюдать меры безопасности - носить маски, сохранять социальную дистанцию и вакцинироваться. Сделать прививку можно в любом из 74 пунктов, расположенных в регионе.

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