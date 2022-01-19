На Ямале выявлены первые шесть случаев заражения штаммом «омикрон»

Фото: Правительство ЯНАО.

На Ямале продолжают фиксировать ежедневный прирост заболевших коронавирусом. В первую очередь это связано с возвращением северян из других регионов и стран, куда они отправлялись на новогодние каникулы. К сожалению, шесть ямальцев, решивших отметить праздники вдалеке от дома, заразились новым штаммом «омикрон».

- Вирус диагностирован у четверых взрослых и двоих детей. Известно, что пациенты прибыли из-за границы. Болезнь протекает в легкой форме, ямальцы соблюдают карантин и проходят лечение амбулаторно, - подтвердили информацию в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

В связи с этим власти призывают жителей как никогда строго соблюдать меры безопасности - носить маски, сохранять социальную дистанцию и вакцинироваться. Сделать прививку можно в любом из 79 пунктов, расположенных в регионе.

- Сейчас важно не только количество антител, но и их качество, поэтому мы активно призываем людей к повторной вакцинации. Иммунная система человека, получившего третью дозу вакцины, обладает значительно большей способностью защититься от вируса. Это связано с тем, что бустер - третья доза - не только повышает количественного титра антител, но и призывает из пула иммунных клеток памяти восстать к жизни высокоафинные, созревшие, качественные антитела, которые более эффективно справятся с омикроном. Поэтому гражданам, вакцинированным или переболевшим более полугода назад, необходимо на прививку, - считает главный профилактолог Ямала Сергей Токарев.

Ранее губернатор Дмитрий Артюхов сообщил, что система здравоохранения Ямала полностью готова к пятой волне коронавируса. Больницы региона обеспечены достаточным запасом лекарств, есть свободный коечный фонд, а при необходимости будет развернут резерв - до 2,5 тысяч коек. Сейчас в инфекционных отделениях и ковидных госпиталях занято около 190 мест.

Однако, несмотря на все принятые меры, не стоит забывать, что новый штамм коронавируса отличается высокой контагиозностью (заразностью), поэтому необходимо максимально избегать мест с массовым скоплением людей.