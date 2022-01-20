Дистанционка для школьников и отмена мероприятий: на Ямале вновь усилили антиковидные меры

Жителей призывают носить маски и соблюдать социальную дистанцию Фото: Вера Зенина

На Ямале вновь ужесточают антиковидные меры. Решение об этом было принято на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом, которое состоялось 20 января.

- Мы видим, как активно развивается новый штамм, на Ямале кратный рост заболеваемости. В этих условиях нужно действовать решительно, от ближайших недель зависит то, как мы сможем снять нагрузку на систему здравоохранения. Поэтому необходим дополнительный комплекс мер по борьбе с инфекцией, - сообщил губернатор Дмитрий Артюхов, открывая заседание.

Одно из важных нововведений - перевод на дистанционку школьников с 1 по 8 классы, студентов колледжей и воспитанников детских садов. Как и в прошлые разы, в дошкольных учреждениях откроют дежурные группы, в них будут принимать малышей, чьи родители являются сотрудниками срочных служб и оба заняты на работе. Обучаться в дистанционном формате юные северянам предстоит две недели.

Кроме того, временно приостанавливается работа кружков, секций и других организаций дополнительного образования, а все массовые мероприятия отменены до 15 февраля.

Коснутся изменения и работы региональных МФЦ. Они переходят на режим заявительного посещения. Освободившиеся специалисты будут помогать в колл-центрах.

Чтобы снизить число заболевших, работодателям рекомендовано перевести на удаленку до 50% сотрудников, приоритет стоит отдать людям старшего возраст и беременным женщинам. Также при переводе на работу из дома рекомендуется учитывать факт наличия маленьких детей.

Напоминаем, что 19 января в регионе были зафиксированы первые шесть случаев заражения штаммом «омикрон». Вирус диагностировали у четверых взрослых и двоих детей, приехавших из-за границы. К счастью, болезнь протекает в легкой форме, поэтому ямальцы лечатся амбулаторно.

Ранее Дмитрий Артюхов сообщил, что система здравоохранения Ямала полностью готова к пятой волне коронавируса. Больницы региона обеспечены достаточным запасом лекарств, есть свободный коечный фонд, а при необходимости будет развернут резерв - до 2,5 тысяч коек. Сейчас в инфекционных отделениях и ковидных госпиталях занято около 190 мест.