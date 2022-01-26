На Ямале появились скульптуры популярных медвежат Хары и Савэя

Фото: @hara_savey. Гипсокартонные Хара и Савэй.

Знаменитые ямальские медвежатах Хара и Савэй продолжают покорять сердца людей. Милые зверюги настолько полюбились северянам, что по их подобию стали создавать скульптуры.

Копии косолапых, сделанные из гипсокартона, появились на территории Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения, о чем братья лично сообщили своим подписчикам в Instagram: «Ребзя, представляете, нам памятники на Бованенково поставили».

На опубликованном фото можно увидеть двух белых медведей, смотрящих на окружающий мир нарисованными черными глазами. И хоть копии слегка отличаются от оригиналов, сами косолапые остались довольны, как и их обожатели.

Фото: @hara_savey. Гипсокартонные Хара и Савэй.

Кстати, прославились косолапые тем, что местом своего обитания выбрали вахтовый поселок на Харасавэйском месторождении. Не смущаясь людей и камер, хищники смело разгуливали по территории городка, заглядывая в окна домов, где проживают рабочие, иногда они устраивали шуточные драки, как и все маленькие братья. Однако сами вахтовики оказались не в восторге от такого соседства, поскольку медвежата продолжали расти и в будущем могли запросто напасть на человека. Чтобы избежать трагедии, медведей решили отвезти за сто километров от месторождения, но через 18 дней они благополучно вернулись, подросшие и нагулявшие жирок.

В скором времени медвежата вновь отправятся в путешествие. На этот раз их увезут в национальный парк «Гыданский», расположенный на северо-востоке Обской губы, где они обретут новый дом.