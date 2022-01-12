Житель Ямала четыре дня в одиночку выживал в тундре, скитаясь на лыжах в 40-градусный мороз

Фото: телеграм-канал "Пул 89"

Настоящая спецоперация по спасению 21-летнего коренного северянина Никиты Покачева развернулась в новогодние праздники в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Аж четыре дня – с 6 по 9 января 2022 – девять бойцов «Ямалспаса» и трое поисковиков волонтерской организации «Лиза Алерт» искали парня, у которого в районе озера Пякуто сломался снегоход. На этом транспорте Никита собирался съездить к родственникам в Муравленко, но техника отказала в самый неподходящий момент.

Экстремально низкие температуры под -40 вынудили юношу из числа коренных малочисленных народов севера не дожидаться спасателей, а двинуться в путь, на лыжах. Скрывшись в неизвестном направлении посреди тундры, мужчина таким образом оборвал связь со всеми, телефоны-то там не ловят! Поисковикам и спасателям пришлось попотеть, чтобы найти его живым, ведь на улице мела метель, да и температура воздуха – чуть ли не критическая.

Парня нашли живым и невредимым. Фото: Ямалспас

По словам начальника Ноябрьского ПСО Александра Шохирева, на четвертый день поисков шансы найти живым Никиту таяли с каждой минутой. К метели и экстремально низким температурам добавился штормовой ветер. Выжить при таких условиях обычному человеку нереально, но, как оказалось, Никита – человек не обычный.

- Появилась информация, что мужчина пошел на лыжах в обратную сторону – по направлению к дому, это около 55 километров. Он позвонил родственникам, пока телефон еще работал, и сказал, что сильно устал, идти не может. К тому времени к поискам подключились коллеги из «Юграспаса». Когда стало известно, что мужчина находится в тундре, в лесу, 9-го января мы подали заявку на Ми-8, и из Тарко-Сале вылетела группа в составе летчика-наблюдателя и четверых спасателей Таркосалинского ПСО, - приводит слова Шохирева местное издание «Ямал 1».

В этот же день Никиту нашли живым и невредимым благодаря его навыкам выживания. Он рассчитывал свои силы и за первое время преодолел на лыжах 20 километров. Выжить ему помогла шуба из оленьих шкур (кстати, почитайте, как живут настоящие северяне), которая очень теплая и спасает от зверских ямальских холодов, и ночевка в пойме ближайшей речки. Более того, коренной ямалец даже не простудился и отказался от помощи медиков.

Спасатели и спасенный летят домой. Фото: Ямалспас

Через несколько часов после чудесного спасения парень уже пил чай в стойбище у родственников в тундре Пуровского района. Сейчас он чувствует себя отлично и выражает большую благодарность ямальским спасателям.

Напомним, в 2021 году похожая история произошла с шестнадцатилетним подростком Платоном Белоусовым, который заставил переживать всю Тюмень. Мальчик отдыхал с друзьями в палатке у деревни Падерина, а потом внезапно исчез. Парня искал весь город: полиция, спецслужбы, волонтеры и просто неравнодушные жители. Следователи даже возбудили уголовное дело по статье «Убийство», но спустя неделю пришла радостная новость: Платона нашли живым! Как оказалось, он заплутал в лесу. Мы ездили к нему в гости, чтобы узнать, как он выживал в лесу 7 дней и что помогло ему не упасть духом.

Ещё подобный случай произошел в 2018 году, когда в Гыданской тундре пропала 15-летняя Светлана Евай. Первоначально следователи возбудили дело по статье «Убийство», но подросток нашлась, и позже попала в больницу на осмотр.