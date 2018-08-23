Ямальская девочка в одиночку выжила в тундре

СЕГОДНЯ 13:38 2018-08-23T13:56:21+03:00

Она две недели бродила по болотам без еды и теплых вещей

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Девочка, ушедшая еще 8 августа из своего стойбища в 100 километрах от села Гыда Тазовского района, сегодня была найдена. Ее искали на протяжении всего этого времени и родные, и спасатели, и полицейские, и общественность. Благодаря общим усилиям Светлану Евай, так зовут девочку, удалось спасти.

Напомним, 15-летняя Светлана Евай ушла в гости к своему брату, чум которого был в 6-7 километрах от родного стойбища девочки в Гыданской тундре. Но до места она не добралась. Родители узнали об этом только на следующий день и попытались найти дочь самостоятельно. Когда поиски не увенчались успехом, к ним подключились спасатели, полицейские и добровольцы. В поисках участвовали также летчики вертолета, сегодня отправили и квадрокоптер.

- Где мы ее нашли, объяснить трудно. Это же тундра, там чистое плато. Там нет никаких ориентиров, нет кустов – одни овраги, бугры и болота, никаких ярких примет, - рассказал начальник Тазовского поисково-спасательного отряда ГКУ «Ямалспас» Сергей Крюкович. – Мы работали вместе с родственниками. Подняты были все стойбища, все их облетели и оповестили. Главное, что девочка найдена и жива. Состояние у нее истощенное, представьте, столько времени в тундре находиться!

На фото выжившая в тундре Светлана Евай. Фото предоставлено СУ СК РФ по ЯНАО

По словам спасателя, Светлана летит на вертолете в Тазовскую центральную районную больницу, где ей окажут всю необходимую помощь. Известно, что в целом ее состояние в норме, но она сильно истощена.

Как девочка смогла выжить в тундре, где и летом ночи бывают морозные, чем питалась, даже бывалые мужчины не представляют. К тому же на бескрайних просторах Арктики Светлана рисковала столкнуться с дикими зверями. Для них она была бы легкой добычей.

- Обо всем этом может рассказать только она, но я с ней еще не общался. И никто вам не скажет такой информации, до тех пор, пока девочка не придет в нормальное состояние, чтобы сообщить о своих испытаниях, - подчеркнул в разговоре с корреспондентом «Комсомолки» Сергей Крюкович.

Спустя неделю после старта поисков возбудили уголовное дело об убийстве, теперь его закроют. Как сообщила старший помощник по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по ЯНАО Елена Демьянова, девочка попросту заблудилась. Она не могла найти дорогу домой.

«Комсомольская правда – Ямал» следит за развитием событий.

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