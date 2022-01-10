Бойцы «Ямалспаса» нашли живым северянина, который отправился в тундру на лыжах и пропал на 4 дня

Фото: Правительство ЯНАО

Тридцать человек, включая четверых детей, спасли сотрудники «Ямалспаса» в период новогодних праздников – с 31 декабря 2021 по 10 января 2022 года. По информации департамента гражданской защиты населения ЯНАО, на поисково-спасательные работы выезжал 31 спасатель и 20 единиц техники 19 раз.

В последний день 2021 года в Ямальском районе спасателям пришлось вызволять семью с семимесячным ребенком, у которых сломался снегоход по пути в чум (125 километров от райцентра). Точно такая же история произошла в Пуровском и Тазовском районах, правда, без детей.

В преддверии Рождества, 6 января, в Приуральском районе искали и эвакуировали семью с двумя детьми, которые выехали из Паюты в Аксарку и перестали выходить на связь. К счастью, пострадавших нашли на нулевом километре трассы Обская-Бованенково.

Самой сложной стала история спасения 66-летнего коренного северянина в Пуровском районе. Четыре дня, с 6 по 9 января, девять бойцов «Ямалспаса» и поисковики «Лизы Алерт» искали мужчину, у которого сломался снегоход в районе озера Пякуто. Он не стал ждать спасателей, а отправился не пойми куда на лыжах. На улице было -40, мела метель, поэтому поиски шли несколько дней. К счастью, мужчину нашли живым в тундре, медицинская помощь ему не понадобилась.