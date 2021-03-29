Коронавирус на Ямале. Последние новости на 29 марта 2021 года: более 170 случаев за неделю

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Ямала продолжают болеть коронавирусом. Несмотря на то, что количество заразившихся продолжает снижаться с каждым днем, говорить об окончании пандемии пока рано.

Всего зараженных: 37 922.

Количество смертей: 407.

Режим повышенной готовности: до 31 марта.

Так, за прошедшую неделю, с 22 по 28 марта, в больнице Лабытнанги заработал новый компьютерный томограф. Он поступил в медучреждение в конце прошлого года на замену старому аппарату. Техника имеет современный детектор, который за один оборот рентгеновской трубки выполняет 64 среза, что сокращает время обследования. Также отметим, что модель томографа - высокотехнологичная. По своим характеристикам он во много раз превосходит предыдущий аппарат.

Также отметим, что с начала пандемии прирост заболевших сократился в 12 раз. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов во время ежегодного доклада о положении дел. Также, по его словам, огромную роль в борьбе с инфекцией играет вакцинация. Сейчас в округе развернуто 70 прививочных центров. Они находятся не только в больницах, но и в максимально удобных для жителей местах - торговых центрах и спортивных комплексах.

Еще одна новость - педиатрическое отделение Новоуренгойской ЦГБ вернулось в родные стены - в восьмиэтажный корпус, ранее перепрофилированный под инфекционный госпиталь. Ранее оно находилось на втором этаже пятиэтажного корпуса. Его площади были значительно ограничены, а объемы плановой помощи - сокращены, при этом все новоуренгойские дети, которые нуждались в лечении, его получали.