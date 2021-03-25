В больнице Лабытнанги заработал новый компьютерный томограф

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В Лабытнангской городской больнице заработал новый компьютерный томограф. Он поступил в медучреждение в конце прошлого года на замену старому аппарату.

Техника имеет современный детектор, который за один оборот рентгеновской трубки выполняет 64 среза, что сокращает время обследования. Также отметим, что модель томографа - высокотехнологичная. По своим характеристикам он во много раз превосходит предыдущий аппарат.

- Время проведения процедуры - не более 10 минутн. Результат готов в течение 24 часов, вне зависимости от вида и объема исследования. С помощью такого томографа можно выполнять высокоточную диагностику при неврологических и онкологических заболеваниях, травмах, заболеваниях хирургического и терапевтического профилей. Особенно актуальна ранняя диагностика онкологии, поскольку от нее зависит успех в лечении, - рассказала главный врач городской больницы Ирина Жежель.

Напоминаем, что в прошлом году медучреждения региона получили девять современных аппаратов КТ.