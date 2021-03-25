На Ямале прирост заболевших коронавирусом сократился в 12 раз Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава Ямала Дмитрий Артюхов выступил с ежегодным докладом о положении дел в округе. Часть своего выступления он посвятил одной из насущных проблем - коронавирусу.

- На сегодняшний день на Ямале переболели почти 38 тысяч человек. Что важно - количество ежедневных случаев значительно снизилось. По сравнению с осенью, на пике эпидемии, за сутки прирост заболевших достигал чуть ли не 300 человек. Сегодня это число в 12 раз меньше - 24 случая, отметил губернатор.

Также, по его словам, огромную роль в борьбе с инфекцией играет вакцинация. Сейчас в округе развернуто 70 прививочных центров. Они находятся не только в больницах, но и в максимально удобных для жителей местах - торговых центрах и спортивных комплексах.

Кроме того, на Ямале развернута мощную сеть лабораторий - анализы стали готовить во всех муниципалитетах. В результате показатель охвата тестированием в регионе почти в пять раз выше, чем в среднем по стране.

Также были закуплены восемь аппаратов КТ, которые распределили по медучреждениям.

- К сожалению, они появились не в первые дни эпидемии - их было просто не достать. Но как только это стало возможным, сразу закупили их для больниц Нового Уренгоя, Тарко-Сале, Губкинского, Муравленко, Ноябрьска, Надыма и Лабытнанги, - отметил глава региона.