Педиатрическое отделение Новоуренгойской ЦГБ вернулось на прежнее место

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Педиатрическое отделение Новоуренгойской ЦГБ вернулось на свое место - в восьмиэтажный корпус, ранее перепрофилированный под инфекционный госпиталь.

- С 17 октября 2020 года отделения, ранее располагавшиеся в нем, временно размещались на приспособленных площадях. Педиатрическое отделение находилось на втором этаже пятиэтажного корпуса. Его площади были значительно ограничены, объемы плановой помощи - сокращены, при этом все новоуренгойские дети, которые нуждались в лечении, его получали, - рассказали в медучреждении.

Сегодня в детском отделении 39 пациентов с разными диагнозами: сахарный диабет, заболевания нервной системы и желудочно-кишечного тракта. Также есть ребята которые проходят обследование в условиях стационара.

- Теперь отделение работает на полную мощность. Также в корпус вернулись офтальмологическое отделение, дневной стационар для взрослого населения, работает детский дневной стационар. В оториноларингологическом отделении сейчас идет небольшой косметический ремонт, его переезд намечен на середину апреля. В скором времени планируем возобновить работу отделения медицинской реабилитации, - рассказал главврач Новоуренгойской ЦГБ Кирилл Трапезников.

Отметим, что на базе детского дневного стационара открыты кабинеты физиолечения и массажа. Для оказания медицинской помощи детям есть все необходимое: лекарственные препараты, оборудование и медицинский персонал.