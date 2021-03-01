Королевство Таиланд стало домом ямальскому путешественнику Олегу Потапову благодаря пандемии. Год назад Олег оказался взаперти на тайском острове Ко Чанг: турист приехал сюда в марте 2020 года, планировал поехать в Бирму на благотворительные работы, а по пути заехал в Таиланд погреться на солнышке. Королевство объявило чрезвычайное положение и закрылось на карантин, все передвижения по стране прекратились.До сих пор Олег остается в Таиланде. «Комсомольская правда» связалась с Олегом, чтобы узнать из первых уст, как путешественник провел этот год вдали от Родины. Россиянин ностальгирует: скучает по русской кухне, российскому менталитету, тоскует по родным и друзьям. Своих тайских товарищей Олег нередко водит в местное русское кафе, чтобы накормить их борщом.Мы застали нашего собеседника на острове Ко Панган, на берегу моря с золотистым песком и среди пальм. Так ямалец вместе с невестой праздновал буддистский праздник Макха Буча. С праздничной ноты мы и начали разговор.– Я сейчас нахожусь в королевстве Таиланд, это остров Ко Панган. Я работаю учителем в школе, сейчас у нас государственные выходные, в пятницу тоже был выходной. И вот мы на три дня с учителями приехали сюда, на остров. Макха Буча – буддийский праздник, буддисты верят в перерождение, если ты будешь совершать в течение жизни хорошие поступки, ты можешь переродиться в дельфинчика, например, кошечку, собачку. А если ты будешь плохим, вредным, ты можешь родиться муравьем, тараканом и так далее.– Давай напомним нашим читателям, как ты оказался в Тайланде. Как это было год назад?– Я очень много путешествовал раньше, объехал 107 стран, путешествовал часто и регулярно занимался волонтерством. Работал с детьми, например, обучал их английскому языку, устраивал с ними какие-то мероприятия, с детьми-инвалидами работал. Около года назад я летел в Мьянму, чтобы заниматься волонтерской работой с детьми, летел через Тайланд, тут был транзитом, но объявили пандемию коронавируса. И все, приплыли-приехали…– Когда мы разговаривали в последний раз, помню, у тебя были проблемы со здоровьем. Ты поранил ногу тогда. Сегодня как ты оцениваешь эти невзгоды и были ли еще какие-то тяжелые ситуации, с которым довелось встретиться и справиться?– Самая трудная ситуация была, в первую очередь, когда закрыли границы: финансы ограничены, надо искать деньги, чтобы выжить. Одно время даже я стоял в очередях за бесплатным питанием, в Таиланде питание раздавали. Да, попал я здесь в трудную ситуацию, поранил ногу, у меня пошла инфекция по ноге. Вот это самое трудное было.Но дальше в принципе все становилось только лучше, и самая основная трудность это было прокормить себя. Еще также нужно было выполнить свои обязательства, у каждого они есть. Например, в России кредиты и так далее, чтоб хватило денег не только прокормить себя, но и на оплату всех обязательств в Российской Федерации.– Человек познается в кризисной ситуации. Тайцы всегда славились, как самые добрые люди. Это оказалось правдой в пандемию?– Это правда! Весь мир говорил, что тайцы улыбаются и все думали: «Ну, может они улыбаются, потому что мы туристы, мы едем и деньги везем». Но туристов нет, и уже тайцам пришлось нас кормить, и мы им денег не приносим. Я сейчас живу за счет государства – работаю, они мне платят. Да, действительно, эта страна заслуживает особый статус, и я надеюсь, туризм восстановится в Таиланде.– Думал ли ты, что так вот повернется, что ты окажешься в Таиланде запертым?– Ну что вот надолго так – нет. Я никогда бы не мог в жизни подумать, что так произойдет. Я путешествую очень долгое время, более десяти лет. И я помню эболу, где-то был птичий грипп, потом раз – и все прошло. И никогда бы не подумал, что коронавирус выльется в закрытие границы, и не планировал увольняться с основной работы в России и не планировал менять свою жизнь. Это все просто воля случая. Я был в диком шоке и мне было очень сложно, но теперь… (Прервался) Слышите звук: птички поют… Ну вот и все. Просто пришлось это все пережить, взять себя в руки и выжить.– Все-таки «выжить» – ключевое слово?– Ключевое слово было «выжить»: деньги найти на еду, на питание. Много было сложностей. Каждый день хочется кушать, за жилье надо платить, за воду, за свет надо платить. Чужая страна…– Как ты справился? Любопытно, что ты стал преподавать детям: это практически то, зачем ты ехал. Расскажи, чем ты сейчас занимаешься, чем на хлеб зарабатываешь?– Мне помогли и тайцы, и русские, которые тут застряли. Я не один тут такой, таких людей много. Кстати, мы начинали жить с одной российской семьей на острове Ко Чанг, которые до сих пор там живут. Остров был закрыт на карантин четыре месяца. Полгода не ходили ни автобусы, ни поезда, все перекрыто. Не то, что выбраться из Таиланда в Россию было невозможно, до Бангкока доехать нельзя было. Карантин был тут очень серьезным.Я никогда не собирался увольняться, у меня была хорошая работа в Надыме, прекрасный график, я путешествовал по миру, радовался жизни. У меня есть высшее образование, я – инженер нефтегазовой сферы. Десять лет я работал в городе Надым, Ямало-Ненецкий автономный округ. Сложилось, что живу теперь тут под пальмой: тоже в принципе пока не плачу. В первую очередь, мне помогли россияне, мне помогли добрые люди. И мне помогло знание английского языка.После карантина мне помогли найти работу в школе, за 1025 км от острова Ко Чанг. Я скинул видеоинтервью, по видеосвязи директору школы рассказал, что я во многих странах был и просто есть опыт работы с детьми. Я через всю страну сначала на автобусе: приехал в эту деревню, устроился учителем английского языка начальных классов в государственную тайскую школу. У меня нет ни педагогического образования, никогда не работал учителем. Меня взяли на работу в школу, руководство мною очень довольно. Первый семестр я работал с детьми — это 4-5 месяцев. А уже в следующий семестр перешел в старшую школу.– Вы учились на дистанционке?– Я лично обучал дистанционно детей по разуму по «Лайну», потом по «Зуму». Вообще дистанционка – это очень легко, это легче чем в школу ходить. Мы тут же создали группы в мессенджерах, в этих группах каждый учитель добавлял учеников. В «Лайне» создаю видеозвонок, нажимаю «подтвердить», все подключаются. Я преподаю урок: просто рисую, как у доски, так же мышкой рисуется. Я вызываю детей «к доске»: например, ребенка вызывают «к доске», остальные дети выключают микрофоны, один включает, мышкой рисует на мониторе ответ. Всем было удобно, сложности нет.Этот учебный год начался с 1 июля, хотя вообще учебный год начинается в Тайланде с 1 мая и заканчивается 1 марта. Но в этом году учебный год продолжается с 1 июля по 1 апреле и каникулы только с апреля по май, один месяц. Дистанционка была, когда коронавирус пришел в нашу область, было шесть заболевших (до этого не было зараженных). Две недели ровно мы учились онлайн.До сих пор в Таиланде чрезвычайное положение, здесь очень хорошая господдержка малого и среднего бизнеса. Например, если я сейчас иду в парикмахерскую, то подстричься будет стоить 100 бат (это около 250 рублей), но 50% этих денег заплатит тайское государство напрямую. Такая господдержка действительно помогла. И помогло то, что у людей очень большое доверие есть к государству. Если кто-то говорит: «Всем сидеть дома!», то все сидят дома. Вот это основное отличие.– У тебя появилась девушка. Как давно и насколько серьезно?– Да, есть девушка, все серьезно, девушку зовут Ладда, она учительница языка в другой школе. Она гражданка Таиланда, родилась в Бангкоке. Живем мы вместе в деревне Ва Надым, или сокращенно Надым. Кстати, раньше жил в Надыме, сейчас я тоже живу в Надыме. Правда здесь сегодня +36 градусов. Машину хочу купить, земельный участок надо, конечно, чтобы дом построить…Сейчас я все делаю, чтобы, как говорится, хотелки исполнить. Я преподаю английский, занимаюсь репетиторством также через мой Instagram. Занимаюсь английским со взрослыми и детьми, и с нулевым уровнем, и с хорошим уровнем, и готовлю к экзаменам, и к университету. У меня несколько учеников из Ямало-Ненецкого автономного округа, есть из Нового Уренгоя, Надыма ученики.Скорее всего, я тут останусь, но планирую и дальше путешествовать. Сейчас нужно думать не о путешествиях, а о том, чтобы сохранить благосостояние, потому что все меняется, что будет дальше с этим коронавирусом?– Любопытно, что благодаря пандемии ты оказался в Таиланде. А благодарен ли ты этому?– Да-да благодарен. Ладда очень часто говорит: «Спасибо коронавирусу за то, что я встретила Олега». Вот основная фраза её, она еще и публикует ее в соцсетях. И я часто говорю: «Спасибо коронавирусу, что изменил мою жизнь!». Видите, вокруг море, солнце, природа…– Ты хочешь вернуться?– Хотя бы в гости теперь уже, конечно, безумно хочу. Вообще я много всего хочу, но пока ситуация такая что выехать очень сложно, очень много ограничений. Если я сейчас доеду до Бангкока, надо будет две недели в карантине сидеть. Тут не то, что до России, до Бангкока сложно доехать. Ждем вакцинации, в марте должна начаться.Привет Ямало-Ненецкому округу! Привет, Россия! Мирного неба вам, теплой погоды и вакцинации поскорее, чтобы наши граждане не болели!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Резали ногу, просил еду и праздновал Пасху»: из-за пандемии коронавируса россиянин 70 дней живет на острове в ТаиландеО своих приключениях на райском острове рассказал ямальский турист Олег Потапов (подробнее)Спустя 90 дней в запертом Таиланде россиянин занялся благотворительностью и решил накормить нуждающихсяПутешественник из Надыма, застрявший в Таиланде, организует благотворительную акцию для местных жителей (подробнее)«Очередь выстроилась за полчаса до начала»: российские туристы, застрявшие в Таиланде, накормили пострадавших от пандемииНа тайском острове Ко Чанг русские отплатили за гостеприимство (подробнее)