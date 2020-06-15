«Очередь выстроилась за полчаса до начала»: российские туристы, застрявшие в Таиланде, накормили пострадавших от пандемии

Застрявший в Таиланде надымчанин Олег Потапов провел благотворительную акцию. Молодой человек вместе с товарищами организовали пункт выдачи еды для пострадавших от пандемии. В очереди собралось больше 100 человек, желающих отведать угощение россиян.

Вот уже три месяца Олег находится в Таиланде. С тех пор как закрылись границы, Олег оказался запертым на острове Ко Чанг, а в королевстве ввели карантин, без возможности выехать домой. Путешествие испытало на выносливость: Потапов попал в больницу, без страховки и денег, и даже стоял в очереди за едой, которую бесплатно раздавали местные власти. Как рассказал путешественник корреспонденту «Комсомольской правды – Ямал», теперь же режим продлили до 30 июня, а возможно, что страна останется закрытой до конца июля.

Заручившись поддержкой друзей из разных уголков России, тоже застрявших в Тае, а также местных жителей, Олег организовал благотворительную акцию. Он пояснил, что еду нуждающимся здесь выдают не ежедневно. Это наверняка обходится в колоссальные расходы, предположил Потапов. Вдохновившись Днем России, Олег решил отплатить райским островам за гостеприимство.

К благотворительной акции готовились три дня. Фото: Олег Потапов

Интернациональная компания скинулась деньгами, закупилась продуктами – рис, курица, овощи, яйца, лапша, йогурт, энергетик, консервы. Ребята согласовали проведение благотворительной акции в администрации.

– Место проведения и меню передали в полицию: нужно разрешение от полиции острова и специальная бумага с печатью. Таиланд заботиться о том, чтоб быть информированным, какими продуктами и какими блюдами будут кормить граждан их страны. Безопасность так сказать, – пояснил Олег.

Волонтеры собирали продуктовые пакеты, которые люди могли забрать с собой. Фото: Олег Потапов

Активисты опубликовали объявление в соцсетях о проведении мероприятия. В воскресенье, в 17:00 по местному времени, у стола с вкусностями выстроилась очередь.

Рис готовила Нэн, мама тайской подруги Олега НамВан. Фото: Олег Потапов

– Выстроилась очередь на выдачу уже за полчаса до благотворительной акции, и еще за час приехал представитель администрации. Полиция подъезжала позже и сказала нам спасибо за эту акцию поддержки от россиян, – рассказал Олег Потапов.

За ужином пришли более ста человек. Фото: Олег Потапов

Среди пришедших Олег узнал уборщицу и садовника отеля, где он остановился, когда только приехал в Таиланд. Многие сегодня оказались в трудной жизненной ситуации, когда рухнул туристический бизнес.

– Им нечем платить за жилье, нечего есть. В основном это бедные камбоджийцы, но даже женщина, у которой я арендую байк за 3 000 бат, а она арендует квартиру за 7 000 бат. И других клиентов у нее сейчас нет. Она пришла тоже к нам, на дочку взять еду. В очереди я узнал и уборщицу из того отеля, в котором жил – он закрылся. Без туризма райский остров совсем не райский, – считает Олег.

Россиянин считает, что такие добрые дела показывают русских туристов с лучшей стороны. Фото: Олег Потапов

По подсчетам общественников на акцию пришли около 110 человек, а еще телевидение.

– Девушка из администрации меня узнала! Вспомнила, как я сам стоял в очереди на выдачу несколько месяцев назад, – поделился впечатлениями Олег Потапов. – Представитель администрации и полиция сказали спасибо огромное! По местному тайскому телевидению покажут о том, что русские туристы застряли, и говорят спасибо таким добрым жестом.

Еду раздавали в одноразовую посуду. Добровольцы вооружились масками и антисептиками. Фото: Олег Потапов

Россиянин считает, что такие добрые дела показывают русских туристов с лучшей стороны.

Заручившись поддержкой друзей из разных уголков России, тоже застрявших в Тае, а также местных жителей, Олег организовал благотворительную акцию. Фото: Олег Потапов

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