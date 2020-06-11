Спустя 90 дней в запертом Таиланде россиянин занялся благотворительностью и решил накормить нуждающихся

Путешественник из Надыма Олег Потапов сегодня, 11 июня, отмечает 90 дней взаперти на тайском острове Ко Чанг. Турист вновь на связи с корреспондентом «Комсомольской правды» – Ямал». На этот раз мужчина рассказал о том, как застрявшие в Таиланде россияне организуют помощь тайцам.

За три месяца пребывания в Таиланде Олег сдружился с местными жителями. Сам он приехал сюда в марте. Тогда молодой человек планировал поехать в Бирму, на благотворительные работы. По дороге хотел погреться на тайском солнышке… Прилетев в Бангкок, Потапов прихватил с собой пару вещей и отправился на Ко Чанг. Внезапно в королевстве объявили чрезвычайное положение, Таиланд закрылся на карантин. Остров стал его домом до той поры, пока не откроют границы.

– Уже тут 90 дней, пока выбраться не знаем как, живем и живем. Таиланд продлит карантин, туристов нет, народ без работы, – рассказал путешественник.

Здесь уже многое стряслось с ним. Однажды он попал в аварию, поранил ногу и пошло заражение. И это при том, что у Олега не было ни денег, ни страховки. Дорогостоящее лечение тогда оплатили за счет доброжелателей. Узнав о беде соотечественника, подруга из Екатеринбурга организовала для Олега сбор средств. Так и вышел из ситуации на двух ногах.

Россияне в Таиланде сплачиваются, выручают друг друга и помогают местным. Фото: Олег Потапов

Около двух месяцев Потапов арендует дом, сам готовит себе еду, помогает местным. Сейчас, например, он волонтерствует в клинике, чтобы помогать тем, кто оказался в трудной ситуации, как он когда-то.

А еще Олег ходит вместе с товарищами в местные заведения. Например, недавно он выслал kp.ru такую фотокарточку из русского кафе в Ко Чанге (недавно там ослабили режим карантина).

Ребята нашли на Ко Чанге атмосферное русское кафе. Фото: Олег Потапов

Здесь Олег сдружился с местной жительницей Намван. Девушка работает администратором в гостинице, из-за пандемии осталась без средств – владельцам нечем платить зарплату персоналу. Не говоря уже о том, что туристов сейчас нет, а значит и дохода в ближайшее время не предвидится. Ребята выручают друг друга.

В бедственном положении сейчас многие. Например, здесь застряло много людей из Камбоджи, оставшихся без работы. В Таиланде на улицах раздают бесплатно еду тем, кто нуждается в помощи.

Многие тайцы из-за карантина оказались в тяжелом положении. На улицах раздают еду. Фото: Олег Потапов

По соседству живут ребята из России, которые тоже не смогли уехать домой, когда объявили пандемию и закрыли границы. За 90 дней интернациональная компания так сдружилась, что решила организовать собственную благотворительную акцию. Ребята хотят позаботиться о тех, кто сегодня на грани бедствия.

– Я решил организовать выдачу еды нуждающимся тайцам. Жизни всех имеют значение, они тут к нам хорошо относятся. Но мы знаем, что у них не все хорошо. Вот и нужно помогать. Соберу с застрявших российских туристов небольшие деньги, куплю мешок риса, курятину, яйца. Будут объявления в Facebook. На картоне будет написано тоже, на самой площадке выдачи еды. В объявлении я укажу приходить со своей тарой, чтоб им выдавать половником еду в их тару, и напишу быть всем в масках и сохранять дистанцию. Поставим еще зонтик, стулья, стол и будем кормить людей с улицы и нуждающихся. Уже определились с местом проведения, я пока решаю вопросы, на мне организация, – пояснил Олег.

Олег помогает в местной клинике. Фото: Олег Потапов

Сейчас организаторы горят энтузиазмом, составляют меню. С акцией Олегу помогает тайская подруга Намван. А ее мама Нэн будет готовить большие тазики еды.

– В акции помощи еще участвуют ребята с Санкт-Петербурга, люди из Москвы, все они застрявшие туристы – Саша, Егор, Катя, Алина, Юля, Лара и другие, – рассказал Олег. – Сегодня с меню уже точно определимся, чтоб недорого и сытно было.

Олег и его соратницы решили организовать благотворительную акцию. Фото: Олег Потапов

Первый день акции запланировали на воскресение этой недели, сообщил Потапов.

– Еще есть кое-что важное, – заинтриговал соотечественник. – Я кошечку Софу выхаживаю. На улице нашел. Ездил к ветеринару, все купил, что нужно. Она была на улице, не знаю, что случилось, но жалко стало. Кормим с шприца, делаем массаж, она еще не ходит. Под мышку мне залазает, думает, мама. И я туда шприц подношу со специальным молоком. Сейчас с ней Юля. Одному тяжело – нужно кормить раз в три часа. Уже нашел будущих хозяев. Пока маленькая, бояться брать, много ей внимания надо. Выкормим, отдадим. Когда уеду – заберут.

Олег спас грудного котенка. Малютку назвали Софа в честь погибшей недавно кошки его тюменского друга Сергея. Фото: Олег Потапов

Когда уедут российские туристы, история пока умалчивает. Олег ждет окончания карантина и открытия границ. Говорят, Таиланд откроют 30 июня, но есть слух, что закрытие границ продлят до конца июля.

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