«Резали ногу, просил еду и праздновал Пасху»: из-за пандемии коронавируса россиянин 70 дней живет на острове в Таиланде

Из рассказа путешественника из Надыма Олега Потапова запросто можно свить в роман. Не хватает, пожалуй, только любовной нити. Однако есть патриотизм, приключения и много о практической значимости. Турист рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» – Ямал» о том, как он выживает на острове Ко Чанг, оказавшись в заточении в разгар мировой пандемии.

– Я напишу книгу после того, как вернусь. Я всегда говорю: какая удивительная жизнь, как все необычно разворачивается, – интригует Олег.

В Таиланде Олег уже в десятый раз. Фото: Олега Потапова

«Помогите!»

Дело было в начале марта. Тогда на работе была перевахтовка, выдалось 30 дней свободы. Олег решил съездить в Бирму. Он – волонтер мира. Путешественник побывал в 107 странах, участвуя в разных добровольческих проектах. В этот раз турист нашел на платформе WorkAway волонтерскую программу в Мьянме (Бирма).

– Тебе дают жилье бесплатно, а ты можешь работать с детьми, учить их чему-то, – пояснил он. – Я такой человек: в Штатах взял конфеты «Белочка», продал, потом в Надым приехал и 39 детям-инвалидам на Новый год подарки подарил. Мне приятно, детям кайфово… Я такой человек: мне все просто, все легко.

Сначала в Тае захотелось искупаться в море, погреться на солнце. Он был здесь уже девять раз – это путешествие оказалось десятым. Брал билет в один конец, обратный путь сразу не планировал.

– Я всегда беру билет за день-два до вылета, для меня это нормально. Собирался в Мьянму по волонтерской программе. Пришло письмо, что Мьянма закрыта, – рассказывает Олег. – Приехал на остров на три дня, ничего не взял с собой, все вещи остались в Бангкоке. Взял с собой пару шорт и пару футболок. Началась «корона» – суета, пандемия, карантин…

В конце марта Таиланд объявил в королевстве чрезвычайное положение. Страна объявила один самых строгих режимов карантина. Ежемоментно в стране прекратилось авиасообщение, не ходят автобусы как внутри страны, как и городской транспорт, парализовали и паромное сообщение между островами. В городах и островах запрещено передвижение людей из района в район – населенные пункты разбиты на сектора. Введен комендантский час: если выйдешь на улицу после 22 часов, грозит до двух лет тюрьмы. Смельчак без маски нарвется на штраф в размере 20 000 бат (это примерно 50 000 рублей). Отели закрываются, люди теряют работу, рассказал Олег.

На Ко Чанге есть православная церковь, где российские островитяне отпраздновали Светлую Пасху. Фото: Олега Потапова

Так он застрял на острове. Думал лететь в Россию, однако сервисы поиска билетов предлагали дорогу за баснословные 200 000 рублей.

– Думаю, неее, ребята, за 200 000 я не улечу… Ну, вы что, блин?.. Где я их возьму? Ну да, возьму кредит, буду в кредитах, полечу за 200 000… Я не верил, переживал, – вспоминает Потапов. – Думаю, любой адекватный человек не полетит за 200 000 рублей. На эти деньги здесь можно жить, переждать, и может появиться самолет за 20 000. Начали отменять рейсы, и многие островитяне до сих пор тут. Вот соседи – питерцы пять человек. Много из Москвы. Из Пятигорска, Екатеринбурга. Много откуда, все застряли. Такая жизнь…

Олег рыбачит и готовил рыбу, которую поймал. Фото: Олега Потапова

Время шло – домой хочется. Как-то выпал вывозной рейс на Новосибирск, можно было улететь за 132 000 рублей. Олегу не хватало денег. Мужчина решил воспользоваться кредиткой, а потом оплачивать кредит.

– Там 49,9 % годовых. Это дорого, мы тут все не богатые, не по своей воле застряли. Обдумал, понял, что это нереально это все. В итоге рейс отменили. И, слава Богу, что не купил, иначе бы голодал. Милостыню просил бы. Сейчас меня эта кредитка выручает, залез в нее, – размышляет собеседник «Комсомолки». – Уже 24 марта я ныл: «Вывезете меня, помогите». Писал на Госуслуги, заполнял множество форм и так далее. Все бесполезно. Сейчас у меня все идеально, но был момент, когда я вообще не знал, что делать…

Олег повредил ногу, она загноилась, был риск заражения. Фото: Олега Потапова

«Резали на живую»

– Я попал в аварию. Ехал на мотоцикле, со второстепенки вылетел таец. Мы столкнулись. Я повредил ногу: она загноилась, пошла инфекция. Денег на лечение нет. Я очень переживал. Мне говорили: «Лети в Россию!», а я отвечал, что это невозможно. Заполнял кучу форм, отправлял в чаты МИД в WhatsApp и Telegram о своей проблеме, высылал фотографии ноги. Страховки у меня не было, я же приезжал ненадолго, не думал, что мне потребуется страховка, – пояснил турист.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.yamal.kp.ru/video/embed/780404" frameborder="0"></iframe> Всю хронологию событий Олег Потапов сохраняет в своем Instagram.

В этой кризисной ситуации мужчину охватила паника. Никогда прежде не было такого кошмара. Что бы ни случилось, Олег знал, что он в любой момент может сесть в самолет и улететь на Родину. А что делать теперь?

– Денег не было, чтобы заплатить за лечение, а лечение было необходимо. Это инфекция – опасно. Надо чистить, ковырять. Мне резали ногу без анестезии, на живую. Я орал, – вспоминает Олег.

Несмотря на то, что остров Ка Чанг закрыт и на нем нет Covid-положительных, всем тотально проверяют температуру. Фото: Олега Потапова

Однажды один из фондов выслал Олегу деньги, 20 000 рублей. Однако кинул их на персональный счет одного из банков, тогда как Олег даже не является клиентом..

– Мне объяснили, что они в РФ, на закрытом счету. Как они мне помогут, когда у меня гниет нога? Нас выселяли из отеля. Меня тайцы даже к себе собирались взять, если совсем негде будет жить, – рассказывает собеседник. – Я не хотел просить помощи. Но одна подписчица из Екатеринбурга сказала, что нужно: написала пост обо мне, организовала сбор денег. Мне помогли. Помню, за один день я отдал за лечение примерно 50 000 рублей. Потом было 17 перевязок – все до единой были платными.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.yamal.kp.ru/video/embed/780400" frameborder="0"></iframe> В Таиланде - жесткий карантин до июля 2020 года.

Пока лечил ногу, арендовал частный дом за 25 000 рублей плюс коммуналка. Чтобы было на чем добираться до клиник на перевязки, пришлось арендовать байк – еще 9 000 рублей. Остров закрыли до 31 мая, с него можно выехать только по спецпропуску на выездной рейс.

– Параллельно заполнял формы на Госуслугах, на МИДе и так далее. Пришла смска «Материальная помощь вам не положена». Ну, спасибо и на этом, – поблагодарил за ответ Олег. – Мне тут столько гадостей пишут: «Мы сейчас в России все без денег, а вы получаете материальную помощь, за наш счет живете…». Да никто мне копейки в жизни не дал. Все рейсы платные. Все такие умные сидят дома: «предугадать и не лететь». Вот прям они знали заранее, что будет пандемия, и все закроют. Если я сейчас скажу, что знали все заранее, это неправда. Была эбола, был птичий грипп, и эта – зараза какая-то по планете ходит… Самолеты летают, значит, все нормально. Была б чума, самолеты бы не летали, я так рассуждал. Хотел в Бирму…

В Таиланде вводят QR-коды для населения, чтобы контролировать передвижение жителей и гостей королевства. Фото: Олега Потапова

«107 стран мира проехал и нигде не осел. А тут – застрял!»

Со временем Россия наладила вывоз своих граждан домой. Однажды Олег получил сообщение о том, что можно вылететь домой. Надо пояснить: мужчина работает в Надыме, там же живет его мама и дочь, однако сам он прописан в Югре. Кроме того, у семьи есть свой дом на юге России, откуда они родом. Учитывая все эти нюансы, заполняя формы на Госуслугах, Олег вписал место прописки – родной Крым.

– За сутки до вылета однажды мне говорят, что я могу улететь «завтра в пять вечера». Я начинаю узнавать, как можно добраться. За 15 000 рублей можно было уехать на такси до Бангкока, это очень далеко. А я на острове, километров 350-400 от Бангкока. Остров закрыт. Паромы есть, грузовые, на которых доставляли продукты на остров. Разрешение на выезд можно взять. Но момент – на остров обратно потом не пустят. Мне даже пришло разрешение от посольства на выезд. Но рейс перенесли: утром вылет. В Бангкоке вирус, там люди умирают. Тайцам нужны деньги, но какой таец сейчас поедет в Бангкок ради какого-то русского дурачка?.. В общем, я на этот рейс не попал, – подытожил Олег. – Мои друзья мне писали в итоге: «Олег, слава богу, что ты не попал на этот рейс. В России все плохо, в стране кризис, все на какой-то дурацкой самоизоляции. Малый бизнес рушится, у людей денег нет. Молись Богу, что ты остался в Таиланде». Я говорю: «Да ну, я хочу домой». Я, конечно, путешественник. Но все равно хочется попасть в Россию: там работа, родители, дочка, близкие.

Тайцы протирают даже корзины в супермаркетах. Фото: Олега Потапова

Северянин признался, что очень боится коронавируса. За это время Олег уже начитался историй о том, как соотечественники, севшие на вывозной борт, скрывали симптомы, а в итоге у них подтверждался COVID-19. Заразиться в пути – нет, спасибо…

– Я боюсь вируса. Читаешь, как у соотечественников, которые добирались из Таиланда, нашли коронавирус. Страшно становится. Осложнения могут быть, пневмония, к примеру. Пневмонию очень плохо переношу. Я ей болел и не один раз, это настолько тяжко… Помню там три недели, уколы в живот, в вену… Опасная болезнь. Даже если коронавирус не такой опасный, но пневмония опасная, – считает он.

Олег рассказал, что его мама страдает бронхиальной астмой. Она уже два месяца не выходит из дома. «Я не переживу, я боюсь умереть. А на улице ходят», – делилась она переживаниями с сыном.

"Просто продолжил тут жить. Я катаюсь на разные пляжи, общаюсь с тайцами". Фото: Олега Потапова

Олег теперь боится лететь в Россию. Пообщавшись с земляками, он понял, что россияне легкомысленно отнеслись к пандемии: многие не соблюдают режима полной готовности, не носят маски.

– У нас тут все строго, и, наверное, не зря. Наверное, вирус опасный, раз так все строго. Люди могут заразить друг друга. Если сейчас в Таиланде я заболею коронавирусом, это выйдет очень дорого. Уже сообщили, что лечение будет не бесплатным. Поэтому пока я на острове, я в безопасности. Остров закрыт – ни одного зараженного, пальмы, бананы, кокосы… И тебе ничего не грозит.

«Учусь говорить по-тайски»

– Просто продолжил тут жить. Я катаюсь на разные пляжи, общаюсь с тайцами. Учусь готовить тайскую еду. Тайцев учу готовить русскую еду. Соседи одолжили мне удочку, я езжу на рыбалку, ловлю рыбу, готовлю ее. Учусь говорить по-тайски, – рассказывает о своем быте путешественник.

На Пасху сходили в храм, ели куличи, бились яйцами. Фото: Олега Потапова

Со временем быт российских островитян наладился. В апреле они вместе отпраздновали Светлую Пасху. Оказалось, что на острове есть православный храм. Как и все верующие, россияне в Тае бились яйцами, ели куличи. Соотечественники общаются, поддерживают друг друга, ходят друг к другу в гости.

– Мы тут все попали. Мы застряли на острове. У кого-то с деньгами очень туго. Например, есть люди из Орла. Я им купил маски, антисептики и комары опасные [прим. автора – имеет в виду комаров Aedes aegypti], от их укуса умереть можно. Сейчас, кстати, близится сезон лихорадки Денге, – рассказывает турист. – На моей работе в Надыме у меня сейчас стоит плановый отпуск. Поэтому мне пришли отпускные средства в мае. С этого момента я могу сам себе покупать еду, потому что мне стыдно просить еду, так как я знаю, что она нужна другим. Я не имею морального права, когда у меня есть деньги. С работы звонят, начальство спрашивает, не нужно ли мне помочь. Начальник говорит: «Не переживай, Олег, все хорошо. Если что, мы тебе еще один отпуск поставим».

По его словам, в Таиланде маски носят все. Королевство в первую очередь запретило экспорт масок за рубеж, даже частникам, вплоть до штрафов. И масками завалили все прилавки. В основном продают многоразовые. У Олега таких 14 штук.

Чтобы ездить на перевязки, Олег арендовал байк. Фото: Олега Потапова

При входе в каждый отель, в каждый магазин, в каждую больницу есть антисептики. К голове прикладывают термометры, проверяют температуру, руки смазывают антисептиком.

– Маски выдают даже в госпиталях бесплатно. Масками и антисептиками Таиланд просто завалили – это все недорого и можно получить даже бесплатно, – повествует ямалец. – В Паттайе русскоязычных людей посадили в тюрьму за нарушение карантина – они гуляли после 10 вечера. На острове оштрафовали человека на 40 000 бат, это где-то 120 000 рублей, за нарушение комендантского часа. Тайцы даже обрабатывают корзины в магазинах, перила. Они очень послушны: государство сказало выполнять меры, они выполняют.

Маленькие тайцы раздают еду нуждающимся. Фото: Олега Потапова

Сейчас в магазинах Таиланда вводят QR-коды. Этот контроль граждан ввели, чтобы коронавирус не распространялся. Жесткий контроль поможет отслеживать перемещения контактных с больным людей.

– Зашел я в магазин в 15:03, вышел в 15:30. И, например, в этот момент коронавирусник зашел. И можно посмотреть фамилии людей, кто был в этот момент в магазине. Такую систему выстраивают. Это спасет жизни, – уверен Олег Потапов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.yamal.kp.ru/video/embed/780406" frameborder="0"></iframe> Глазами очевидцев: "Даже в мировую пандемию Таиланд остался страной улыбок".

Благодаря строгим мерам карантина Таиланд отлично справляется с пандемией: если в марте статистика показывала 180 человек в день, то сегодня – один-два на всю страну, утверждает россиянин.

Домой вернуться очень хочется. Но пока разумнее переждать пандемию в Таиланде. При первой возможности Олег возьмет билет на Родину. А там – напишет книгу о приключениях на острове.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.yamal.kp.ru/video/embed/780398" frameborder="0"></iframe> Из-за коронавируса российские туристы застряли на яхте в открытом море.

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