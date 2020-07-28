2020-07-28T19:43:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Ямале, последние новости на 29 июля 2020: количество выздоровевших превышает число заболевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 29 июля 2020 года
Анна Полякова
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Коронавирус на Ямале, последние новости на 29 июля 2020 Фото: pixabay.comКоронавирус на Ямале, последние новости на 29 июля 2020 Фото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 29 июля 2020 года. За минувшие сутки зарегистрировано 136 новых случаев заболевания COVID-19. За весь период пандемии выявлено 10 673 заболевших.

В Новом Уренгое скончалась 87-летняя женщина. Болезнь протекала тяжело, пациентка находилась на ИВЛ.

Фото: Оперштаб ЯНАО

Фото: Оперштаб ЯНАО

По-прежнему, активно пополняют статистику заболевших вахтовики, поэтому в регионе продолжится усиленный контроль за соблюдением предприятиями, работающими в округе, мер безопасности, соответствующих режиму повышенной готовности.

За сутки выявлено 38 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов и 98 в населенных пунктах ЯНАО. Из общего числа болеющих госпитализировано 658 пациентов, 17– в тяжелом состоянии, 2 – в крайне тяжелом, 10– на ИВЛ. 415 человек выздоровели (за весь период – 6 663).

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Фото: yandex.ru/covid19/stat

За прошедшую неделю в округе наметилось снижение темпов распространения заболеваемости ковидными пневмониями на треть. Количество выздоровевших превышает число заболевших.

На Ямале с 28 июля частично снимаются ограничения, касающиеся работы спортивных объектов и выездов спортсменов на соревнования. Открываются фитнес-центры, тренажерные залы, бассейны.

Члены ямальских спoртивных сборных команд, а также кандидаты в сборные, смогут организованно выезжать на физкультурные и спортивные мероприятия за пределы округа на основании вызова министерства спорта России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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