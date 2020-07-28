В Новом Уренгое скончалась старушка с коронавирусом
Болезнь протекала тяжело, пациентка находилась на ИВЛ
В Новом Уренгое скончалась женщина с коронавирусом Фото: yanao.ru
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На Ямале зарегистрирован еще один смертельный случай от коронавируса. Как сообщил директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков, за прошедшие сутки констатировали один летальный случай с подтвержденным диагнозом.
В Новом Уренгое скончалась 87-летняя женщина. Болезнь протекала тяжело, пациентка находилась на ИВЛ.
В результате жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 74 человека. За это время, как сообщает опрештаб ЯНАО, выявлено 10 673 заражений, из них 136 - за последние сутки.
ИСТОЧНИК KP.RU