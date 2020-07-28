В Новом Уренгое скончалась старушка с коронавирусом

28 Июль 2020 2020-07-28T11:50:17+03:00

Изменить размер текста: A A

На Ямале зарегистрирован еще один смертельный случай от коронавируса. Как сообщил директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков, за прошедшие сутки констатировали один летальный случай с подтвержденным диагнозом.

В Новом Уренгое скончалась 87-летняя женщина. Болезнь протекала тяжело, пациентка находилась на ИВЛ.

В результате жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 74 человека. За это время, как сообщает опрештаб ЯНАО, выявлено 10 673 заражений, из них 136 - за последние сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU