2020-07-28T11:50:17+03:00
Коронавирус Covid-19

В Новом Уренгое скончалась старушка с коронавирусом

Болезнь протекала тяжело, пациентка находилась на ИВЛ
Анна Полякова
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В Новом Уренгое скончалась женщина с коронавирусом Фото: yanao.ruВ Новом Уренгое скончалась женщина с коронавирусом Фото: yanao.ru
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На Ямале зарегистрирован еще один смертельный случай от коронавируса. Как сообщил директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков, за прошедшие сутки констатировали один летальный случай с подтвержденным диагнозом.

В Новом Уренгое скончалась 87-летняя женщина. Болезнь протекала тяжело, пациентка находилась на ИВЛ.

В результате жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 74 человека. За это время, как сообщает опрештаб ЯНАО, выявлено 10 673 заражений, из них 136 - за последние сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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