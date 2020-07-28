На Ямале открываются фитнес-центры

С 28 июля на Ямале частично снимаются ограничения, касающиеся работы спортивных объектов и выездов спортсменов на соревнования. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора о введении режима повышенной готовности от 16 марта 2020 года. Ограничения снимаются в рамках первого этапа. Ко второму округ перейдет, как только позволит эпидемиологическая обстановка.

Согласно изменениям, члены спортивных сборных команд Ямало-Ненецкого автономного округа, а также кандидаты в сборные, смогут организованно выезжать на физкультурные и спортивные мероприятия за пределы округа на основании вызова министерства спорта России.

Разрешается работа спортивных объектов: фитнес-центров, тренажерных залов, бассейнов – как государственных и муниципальных, так и частных. Однако сохраняется запрет на посещение этих объектов несовершеннолетними.

«Учреждения физической культуры и спорта на Ямале начинают свою работу с учетом строгого соблюдения действующих рекомендаций главного санитарного врача России по профилактике COVID-19. Открытие спортзалов также согласовано с ямальским управлением Роспотребнадзора. Работать будут все учреждения физкультуры и спорта, при этом загрузка и режим работы будут соответствовать нынешней эпидемиологической ситуации в регионе – будет действовать ряд ограничений и профилактических мер. Напомним, мы вторую неделю фиксируем положительные тенденции в ЯНАО: снижение числа новых случаев коронавируса, рост количества выздоровевших от инфекции и освобождение специализированных коек в больницах округа», - рассказала руководитель Оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

Спортивные учреждения должны соблюдать требования безопасности. Руководителям необходимо сообщить об открытии в региональное управление Роспотребнадзора. В помещениях нужно обеспечить регулярную дезинфекцию, контроль за температурой тела и состоянием здоровья работников и посетителей. Сотрудники учреждений должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. На данном этапе работать спортзалы будут с частичной загрузкой.

«Загрузка объектов не должна превышать 25% пропускной способности. Но при этом одновременно в помещении может находиться не более 20 человек, включая всех инструкторов и занимающихся. Соблюдать эти правила необходимо, чтобы мы как можно быстрее могли перейти на следующий этап снятия ограничений», - подчеркнул первый заместитель директора департамента по физической культуре и спорту Алексей Щелконогов.

Для занятий спортом на свежем воздухе по-прежнему действует правило по соблюдению дистанции не менее 5 метров.