2020-07-28T11:44:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших COVID-19 на Ямале за день увеличилось на 136 человек

За весь период пандемии выявлено 10 673 инфицированных
Анна Полякова
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Число заболевших COVID-19 на Ямале за день увеличилось на 136 человек Фото: yanao.ruЧисло заболевших COVID-19 на Ямале за день увеличилось на 136 человек Фото: yanao.ru
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На Ямале за минувшие сутки зарегистрировано 136 новых случаев заболевания COVID-19. За весь период пандемии выявлено 10 673 заболевших коронавирусом. Медики констатировали один летальный случай с подтвержденным диагнозом. В Новом Уренгое скончалась 87-летняя женщина. Болезнь протекала тяжело, пациентка находилась на ИВЛ.

За сутки выявлено 38 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов и 98 в населенных пунктах ЯНАО: в Ноябрьске – 25, Новом Уренгое – 17, Губкинском – 16, Тарко-Сале – 15, Салехарде – 8, Муравленко – 7 , с. Яр-Сале – 3, Надыме – 2, по одному случаю зарегистрировано в Лабытнанги, с. Самбург, поселках Пангоды, Уренгой, Тазовский.

Фото: Оперштаб ЯНАО

Фото: Оперштаб ЯНАО

Из общего числа болеющих госпитализировано 658 пациентов , 17– в тяжелом состоянии, 2 – в крайне тяжелом, 10– на ИВЛ. 415 человек выздоровели (за весь период – 6 663).

Как отметили в опрештабе ЯНАО, за прошедшую неделю в округе наметилось снижение темпов распространения заболеваемости ковидными пневмониями на треть. Количество выздоровевших превышает число заболевших.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Фото: yandex.ru/covid19/stat

- По-прежнему, активно пополняют статистику заболевших вахтовые работники, поэтому в регионе продолжится усиленный контроль за соблюдением предприятиями, работающими в округе, мер безопасности, соответствующих режиму повышенной готовности, - рассказал директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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