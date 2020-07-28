Число заболевших COVID-19 на Ямале за день увеличилось на 136 человек

На Ямале за минувшие сутки зарегистрировано 136 новых случаев заболевания COVID-19. За весь период пандемии выявлено 10 673 заболевших коронавирусом. Медики констатировали один летальный случай с подтвержденным диагнозом. В Новом Уренгое скончалась 87-летняя женщина. Болезнь протекала тяжело, пациентка находилась на ИВЛ.

За сутки выявлено 38 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов и 98 в населенных пунктах ЯНАО: в Ноябрьске – 25, Новом Уренгое – 17, Губкинском – 16, Тарко-Сале – 15, Салехарде – 8, Муравленко – 7 , с. Яр-Сале – 3, Надыме – 2, по одному случаю зарегистрировано в Лабытнанги, с. Самбург, поселках Пангоды, Уренгой, Тазовский.

Фото: Оперштаб ЯНАО

Из общего числа болеющих госпитализировано 658 пациентов , 17– в тяжелом состоянии, 2 – в крайне тяжелом, 10– на ИВЛ. 415 человек выздоровели (за весь период – 6 663).

Как отметили в опрештабе ЯНАО, за прошедшую неделю в округе наметилось снижение темпов распространения заболеваемости ковидными пневмониями на треть. Количество выздоровевших превышает число заболевших.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

- По-прежнему, активно пополняют статистику заболевших вахтовые работники, поэтому в регионе продолжится усиленный контроль за соблюдением предприятиями, работающими в округе, мер безопасности, соответствующих режиму повышенной готовности, - рассказал директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.