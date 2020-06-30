2020-07-01T10:52:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Ямале, последние новости на 1 июля 2020: режим самоизоляции продлен, вирус регистрируют в домашних очагах

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 1 июля 2020 года
Анна Полякова
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Коронавирус на Ямале, последние новости на 1 июля 2020 Фото: yanao.ruКоронавирус на Ямале, последние новости на 1 июля 2020 Фото: yanao.ru
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 1 июля 2020 года. На Ямале за сутки число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 248. С начала пандемии зарегистрировано 5580 зараженных.

Фото: оперштаб ЯНАО

Фото: оперштаб ЯНАО

Среди вахтовых рабочих из других регионов за минувшие сутки выявлено 35 новых случаев COVID-19. В населенных пунктах ЯНАО за этот же период зарегистрировано 213 инфицированных, основная часть из которых – жители Нового Уренгоя – 134 человек.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Режим самоизоляции на Ямале продлен до 10 июля включительно. Требования по соблюдению ограничительных мер практически не изменились. В число разрешенных занятий с 3 июля попали подготовка и сдача нормативов ГТО на открытых спортивных площадках.

В населенных пунктах Ямала продолжается развитие эпидемиологических цепочек в домашних очагах, отметили в оперштабе ЯНАО.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Все жители поселка Пельвож, который относится к Салехарду и входит в число труднодоступных и отдалённых территорий, сдали тест на COVID-19. Это 74 человека, 25 из них – дети. У всех результаты – отрицательные. Поводом для тотальной проверки стал один подтвержденный случай заболевания у одной из жительниц поселка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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