Коронавирус добрался до отдаленного поселка ЯНАО

30 Июнь 2020 2020-06-30T08:35:50+03:00

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Все жители поселка Пельвож, который относится к Салехарду и входит в число труднодоступных и отдалённых территорий, сдали тест на COVID-19. Это 74 человека, 25 из них – дети. У всех результаты – отрицательные.

Поводом для тотальной проверки стал один подтвержденный случай заболевания у одной из жительниц поселка. Об этом сообщил глава Салехарда Алексей Титовский в своем Instagram.

Он рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией в столице Ямала, уточнив общее число заболевших в Салехарде с середины марта – 530 человек. Большая часть из них уже выздоровела. Это 329 человек.

«29 июня поступила информация о том, что у одной из жительниц посёлка Пельвож подтвердился положительный диагноз по коронавирусу. Выявленный случай – из одного из семейных очагов в Салехарде». В окружном центре действует масочный режим. Сотрудники, которые доставляют в посёлок почту и товары первой необходимости, регулярно тестируются.

ИСТОЧНИК KP.RU