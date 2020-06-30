На Ямале число случаев коронавируса 30 июня увеличилось на 248

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:09:42+03:00

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На Ямале за сутки число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 248. Сегодня, 30 июня, с начала пандемии зарегистрировано 5580 зараженных, сообщет оперативный штаб ЯНАО.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Среди вахтовых рабочих из других регионов за минувшие сутки выявлено 35 новых случаев COVID-19. В населенных пунктах ЯНАО за этот же период зарегистрировано 213 инфицированных, основная часть из которых – жители Нового Уренгоя – 134 человек. В Губкинском – 18 новых случаев заболевания, в Салехарде – 13, в Ноябрьске – 10, в Тарко-Сале – 10, в Тазовском – 7, в Надыме – 5, Муравленко – 5, Пурпе – 3 , п. Уренгой – 3, Пангоды – 2, Приозерный – 2,Лабытнанги – 1.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Из общего числа болеющих COVID-1 госпитализированы 9 729 пациентов. 28 из них – в тяжелом состоянии, 4 – в крайне тяжелом, 18– на ИВЛ. За сутки выздоровели 96 человек. 4 457 тестов провели в 14 лабораториях (за весь период – 236 608).

ИСТОЧНИК KP.RU