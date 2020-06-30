Режим самоизоляции на Ямале продлен до 10 июля включительно

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подписал постановление о продлении режима самоизоляции в регионе до 10 июля включительно.

Как пояснила руководитель оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова, в населенных пунктах Ямала продолжается развитие эпидемиологических цепочек в домашних очагах.

На стабилизацию эпидемиологической обстановки там брошены все силы ямальского здравоохранения, помогают медики из других регионов. Ужесточен контроль за соблюдением режима.

Руководитель опрештаба также подчеркнула, что речь идет именно о продлении действующего режима, а не «закрытии» отдельных городов, как распространяется в соцсетях.

Требования по соблюдению ограничительных мер практически не изменились. Все жители округа должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Организации, деятельность которых разрешена в сегодняшних условиях, работают с соблюдением повышенных мер предосторожности.

Запрещены проведение массовых мероприятий, организованные выезды детских групп на отдых и оздоровление, выезды спортсменов на сборы и соревнования.

В число разрешенных занятий с 3 июля попали подготовка и сдача нормативов ГТО на открытых спортивных площадках. Также разрешено следовать до пунктов проведения ЕГЭ.

Для граждан с хроническими заболеваниями и граждан старше 65 лет сохранились прежние условия. Им разрешено покидать дома только в случае обращения за экстренной помощью. В Новом Уренгое действуют дополнительные меры ограничения для въезжающих в город жителей других регионов России.