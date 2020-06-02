Коронавирус в ЯНАО, последние новости на 3 июня 2020: в ЗАГСах разрешил жениться в торжественной обстановке

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 3 июня 2020 года. К этому часу в регионе подтвержден 51 новый случай заболевания. За весь период пандемии в ЯНАО выявлено 2466 человек с диагнозом COVID-19. Выздоровели от коронавируса 1175 человек.

В населенных пунктах ЯНАО подтверждено 43 новых случая заболевания, 37 из которых зарегистрировано в Новом Уренгое.

В ЗАГС Ямала с 1 июня снова начали заключать браки в торжественной обстановке. 2 июня в регионе уже прошло четыре бракосочетания, а в ближайшие выходные планируют пожениться уже 79 ямальских пар. Регистрация была разрешена с учетом продленного в округе режима самоизоляции и действующих мер предосторожности. Узаконить свои отношения пары могут только без присутствия гостей.

На Ямале организовали медосмотр пассажиров речного транспорта. В связи с эпидемиологической ситуацией медики контролируют здоровье граждан, которые прибывают речным транспортом по направлениям Салехард — Мужи, Березово — Мужи.