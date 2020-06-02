2020-06-02T11:21:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 2 июня 2020 года составило 2466 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 2 июня 2020 года
Анна Полякова
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Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 2 июня 2020 года составило 2466 человек Фото: pixabay.comЧисло заболевших коронавирусом в ЯНАО на 2 июня 2020 года составило 2466 человек Фото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 2 июня 2020 года. К этому часу в регионе подтвержден 51 новый случай заболевания. За весь период пандемии в ЯНАО выявлено 2466 человек с диагнозом COVID-19. Выздоровели от коронавируса 1175 человек.

В населенных пунктах ЯНАО подтверждено 43 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. И снова основной лидер в списке городов Новый Уренгой, где зарегистрировано

37 новых заболевших, по два случая заболевания в Губкинском и Муравлено, по одному – в Салехарде и Тазовском.

Одновременно на месторождениях и производственных объектах ЯНАО подтверждено 8 новых случаев клинических форм заболевания COVID-19. Речь идет о Тазовском районе (2), предприятиях в районе Нового Уренгоя (4), в районе Ноябрьска (2).

В стационарах лечение проходит 361 пациент с COVID-19. Состояние большинства из них удовлетворительное. Однако 12 пациентов находятся в тяжелом, 2 - в крайне тяжелом состоянии, 8 пациентов - на поддержке аппаратов ИВЛ.

За минувшие сутки в ЯНАО зарегистрировано 24 случая заболевания внебольничными пневмониями, каждый обследован на коронавирусную инфекцию. У одного диагноз сопровождается лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией.

В четырнадцати лабораториях Ямала провели 128 241 исследование на COVID-19. За минувшие сутки выполнили 2 948 тестов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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