Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 2 июня 2020 года составило 2466 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 2 июня 2020 года. К этому часу в регионе подтвержден 51 новый случай заболевания. За весь период пандемии в ЯНАО выявлено 2466 человек с диагнозом COVID-19. Выздоровели от коронавируса 1175 человек.

В населенных пунктах ЯНАО подтверждено 43 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. И снова основной лидер в списке городов Новый Уренгой, где зарегистрировано

37 новых заболевших, по два случая заболевания в Губкинском и Муравлено, по одному – в Салехарде и Тазовском.

Одновременно на месторождениях и производственных объектах ЯНАО подтверждено 8 новых случаев клинических форм заболевания COVID-19. Речь идет о Тазовском районе (2), предприятиях в районе Нового Уренгоя (4), в районе Ноябрьска (2).

В стационарах лечение проходит 361 пациент с COVID-19. Состояние большинства из них удовлетворительное. Однако 12 пациентов находятся в тяжелом, 2 - в крайне тяжелом состоянии, 8 пациентов - на поддержке аппаратов ИВЛ.

За минувшие сутки в ЯНАО зарегистрировано 24 случая заболевания внебольничными пневмониями, каждый обследован на коронавирусную инфекцию. У одного диагноз сопровождается лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией.

В четырнадцати лабораториях Ямала провели 128 241 исследование на COVID-19. За минувшие сутки выполнили 2 948 тестов.