На Ямале снова торжественно заключают браки в ЗАГСах

2 Июнь 2020 2020-06-02T17:56:21+03:00

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В ЗАГС Ямала с 1 июня снова начали заключать браки в торжественной обстановке. Сегодня, 2 июня, в регионе уже прошло четыре бракосочетания, а в ближайшие выходные планируют пожениться уже 79 ямальских пар.

Регистрация была разрешена с учетом продленного в округе режима самоизоляции и действующих мер предосторожности. Узаконить свои отношения пары могут только без присутствия гостей.

- Заявления, которые были ранее поданы в отделы ЗАГС, перенесены на более поздние даты, как раз на июнь. Все, кто не захотел вступать в брак в июне, перенесли церемонии на еще более поздние даты, как правило, на осень, - рассказала руководитель службы ЗАГС ЯНАО Галина Рассадина.

Торжества пройдут с соблюдением санитарно-гигиенических требований. Чтобы исключить контакт посетителей, между ними соблюдается временной интервал не менее 20 минут. Оборудованы места для обработки рук антисептиками, проводится регулярная влажная уборка, дезинфекция и проветривание помещений, сотрудникам и посетителям измеряют температуру.

Напомним, что в связи с распространением коронавирусной инфекции с начала апреля отделы ЗАГС работают в особом режиме. Бракосочетания разрешались только в исключительных случаях, таких как беременность или рождение ребенка. Также возможность оформить отношения оставили для тундровиков, так как именно в апреле и мае они чаще всего находятся вблизи населенных пунктов, перегоняя свои стада на южные пастбища.

Государственная регистрация смерти осуществляется в любое время в соответствии с действующим режимом работы учреждений. Остальные государственные услуги можно получить только по предварительной записи по телефонам отделов в муниципальных образованиях. Подать заявление о регистрации рождения, брака, расторжения брака и усыновления (удочерения) возможно в электронном виде через Единый портал госуслуг.

ИСТОЧНИК KP.RU