2020-06-02T08:00:49+03:00
Общество

На Ямале организовали медосмотр пассажиров речного транспорта

Проводят термометрию, пульсоксиметрию, заполняют необходимую документацию
Анна Полякова
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На Ямале организовали осмотр пассажиров речного транспорта Фото: yanao.ruНа Ямале организовали осмотр пассажиров речного транспорта Фото: yanao.ru
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На Ямале в связи с эпидемиологической ситуацией медики контролируют здоровье граждан, которые прибывают речным транспортом по направлениям Салехард — Мужи, Березово — Мужи.

В Мужевской ЦРБ сформирована врачебно-фельдшерская бригада, она встречает прибывающие в село теплоходы.

Пассажиров осматривают, проводят термометрию, пульсоксиметрию, заполняют необходимую документацию. Теперь такая процедура обязательна для всех прибывших в районный центр, сообщили в оперативном штабе ЯНАО.

Напомним, за предыдущие сутки подтверждено 39 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии в ЯНАО выявлено 2415 заболевших COVID-19. Выздоровели от коронавируса 988 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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