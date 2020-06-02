На Ямале организовали медосмотр пассажиров речного транспорта
На Ямале в связи с эпидемиологической ситуацией медики контролируют здоровье граждан, которые прибывают речным транспортом по направлениям Салехард — Мужи, Березово — Мужи.
В Мужевской ЦРБ сформирована врачебно-фельдшерская бригада, она встречает прибывающие в село теплоходы.
Пассажиров осматривают, проводят термометрию, пульсоксиметрию, заполняют необходимую документацию. Теперь такая процедура обязательна для всех прибывших в районный центр, сообщили в оперативном штабе ЯНАО.
Напомним, за предыдущие сутки подтверждено 39 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии в ЯНАО выявлено 2415 заболевших COVID-19. Выздоровели от коронавируса 988 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU